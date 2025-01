M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1841: Kama będzie się bała, że Marcin odejdzie! Dostanie zakaz spotkań z Martyną - ZDJĘCIA

Co będzie dalej z Kamą (Michalina Sosna) i Marcinem (Mikołaj Roznerski) w 1841 odcinku "M jak miłość"? Czy po odzyskaniu pamięci i powrocie do ukochanej Marcin będzie szczęśliwy z nią tak jak dawniej? Niestety nie, bo między parą wciąż będzie stała Martyna (Magdalena Turczeniewicz), którą Kama oskarżyła o to, że ukradła jej Marcina, ukrywała przed rodziną i całym światem. Strach Kamy przed Martyną w 1841 odcinku "M jak miłość" popchnie ją do tego, że zabroni Marcinowi spotkań z kobietą, z którą miał romans. Co Chodakowski na to? Sprawdź, co się wydarzy!