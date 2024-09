M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1813: Basia w wulgarnym makijażu doprowadzi Marysię do furii! Nie pozwoli jej tak wyjść do szkoły? - ZDJĘCIA

W 1813 odcinku "M jak miłość" atmosfera u Rogowskich znów stanie się napięta. Basia (Karina Woźniak) zdaniem Marysi (Małgorzata Pieńkowska) tym razem posunie się o krok za daleko, fundując sobie mocny makijaż do szkoły. Gdy Rogowska zobaczy kolor szminki wybranej przez córkę zareaguje natychmiast i każe jej to zmyć! Czy Marysia w 1813 odcinku "M jak miłość"nie pozwoli Basi wyjść do szkoły w takim wydaniu? Jak zakończy się ta ostra wymiana zdań? Relacje matki z córką już od dłuższego czasu nie wyglądają najlepiej. Czy będzie jakakolwiek szansa na naprawę tego? Szczegóły oraz ZDJĘCIA znajdziesz w artykule poniżej!