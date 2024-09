M jak miłość, odcinek 1813: Marysia wygarnie chłopakowi Basi, co o nim myśli! Nawet Barbara jej nie powstrzyma - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1813 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Związek Basi i Michała w 1813 odcinku "M jak miłość" zacznie coraz bardziej niepokoić Marysię! Nieco bardziej wyrozumiały będzie Artur, który uzna, że ich córka zwyczajnie się zakochała i ma prawo kierować się sercem, a nie rozumem. Tyle tylko, że Basia zacznie coraz bardziej wykorzystywać fakt, że rodzice pozwalali ją na dużą swobodę! A ma dopiero 15 lat, więc randki i miłosne schadzki ze starszym o 4 lata piłkarzem, u którego przecież już buzują hormony, mogą źle się dla niej skończyć. Chodzi oczywiście o niechcianą ciążę w tak młodym wieku!

Marysia w 1813 odcinku "M jak miłość" przywoła chłopaka Basi do porządku!

Nic dziwnego, że w 1813 odcinku "M jak miłość" Marysia postanowi zrobić z Michałem porządek, żeby chłopak Basi za bardzo się nie zapędził i miał świadomość tego, że ona jest jeszcze dzieckiem! Okazja nadarzy się kiedy Michał przyjedzie do domu Mostowiaków w Grabinie, by zabrać Basię do szkoły. Według doniesień portalu światseriali.interia.pl Rogowska wygłosi Michałowi wywód o odpowiedzialności za 15-latkę! Pośle mu też lodowate spojrzenie.

- Rozumiem, młodość ma swoje prawa, ale trzeba też myśleć o konsekwencjach... A są takie, że Basia zawaliła ważny test z matematyki. Nie wspominam już nawet o tym nieszczęsnym wyjeździe do SPA... - po tych słowach Marysi w 1813 odcinku "M jak miłość" do Michała dotrze, że z matką swojej dziewczyny lepiej nie zadzierać.

Niespodziewanie w 1813 odcinku "M jak miłość" w obronie zakochanych Basi i Michała stanie Barbara. Seniorka rodu Mostowiaków zwróci Marysi uwagę, że nie tędy droga, że jeśli będzie przeciwko tej miłości, to Basia może się buntować jescze bardziej.

- Nie bronię jej, wiem, że narozrabiała, ale wydaje mi się, że to nie pomoże, jeśli będziesz wobec niej taka surowa... - wtrąci Barbara, lecz Marysia w 1813 odcinku "M jak miłość" tym razem będzie konsekwentna. Nie pozwoli, by matka wtrącała się do sposobu, w jaki zamierza teraz wychowywać Basię.- Ja dopiero zaczynam stawiać pewne granice. Do tej pory za bardzo jej pobłażałam. Żałuję, że wcześniej jej nie przypilnowałam. Może moja córka uniknęłaby problemów w szkole... A teraz, co? Jedynki, wagary… Pora przywołać Basię do porządku, bo bez naszej kontroli dziewczyna po prostu się gubi – stwierdzi Marysia z irytacją, bo w 1813 odcinku "M jak miłość" będzie pewna, że szkolne kłopoty Basi to nic w porównaniu z ciążą 15-latki.