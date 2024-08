M jak miłość. Marysia będzie miała trzeciego syna! Przeżyje szok, gdy powie do niej "mamo" - ZWIASTUN, ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1810: Tak Tadeusz zareaguje na ciążę Jagody! Dobra nowina zmieni go nie do poznania - ZDJĘCIA

Rogowscy w nowym sezonie "M jak miłość" mocno odczują problemy z Basią

Rodzinna rewolucja u Rogowskich w kolejnych odcinkach "M jak miłość" we wrześniu to będzie dzieło Basi, która wystawi cierpliwość Marysi i Artura na ciężką próbę. Nie będzie to typowy bunt dorastającej nastolatki, bo Basia nadal będzie pod silnym wpływem swojego nowego chłopaka, Michała (Igor Pawłowski). Przypomnijmy, że przez niego zaczęła chodzić na wagary, opuściła się w nauce, uciekła z domu, aż wreszcie spędziła noc z hotelu ze SPA.

Ale o tym zszokowani Rogowscy dowiedzą się w dopiero w 1810 odcinku "M jak miłość", gdy w rzeczach Basi znajdą dowód, że wyjechała z Michałem bez ich zgody, a do tego cały czas ich okłamuje. Do zbuntowanej Basi nic nie będzie trafiało, bo bezczelnie uzna, że nie jest już dzieckiem i nie musi słuchać rodziców. Tyle tylko że zapomni chyba, że ma dopiero 15 lat, a jej chłopak jest o 4 lata starszy.

Dojdzie do tego, że w 1810 odcinku "M jak miłość" Marysia będzie potrzebowała fachowej pomocy. Ani ona ani Artur nie dadzą sobie rady z problemami z Basią, więc zwróci się po poradę do psychoterapeutki, Judyty Kosowskiej (Paulina Chruściel). Rogowska zostanie pacjentką Judyty w nadziei, że będzie lepiej i uda jej się opanować bunt Basi.

Kto będzie trzecim synem Marysi Rogowskiej w "M jak miłość" jesienią?

Zanim to jednak nastąpi, to w nowym sezonie "M jak miłość" do kłopotów z Basią dojdzie jeszcze trzeci syn Marysi! W tej roli bardzo pewnie poczuje się Michał, chłopak Basi, który zacznie zwracać się do Rogowskiej "mamo". Oczywiście własną matkę Michał ma, ale z uwagi na to, że 19-latek jest jest bardzo samodzielny, robi karierę piłkarza, to matka Jola Kędzierska (Marta Bizoń) nie ma większego wpływu na jego życie.

W 1813 odcinku "M jak miłość" podczas kolejnego spotkania Basi i Michała, do młodych zakochanych dołączy Marysia, która przeżyje szok na dźwięk słów "mamo" z ust piłkarza. Jakby ukochany 15-letniej córki już stał się częścią ich rodziny.