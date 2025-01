M jak miłość, odcinek 1840: Natalia przekona Bartka, by przestał szukać Doroty? To go rozjuszy - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1840 - wtorek, 14.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1840 odcinku "M jak miłość" Natalka zauważy nagły powrót Bartka do Grabiny. Od razu będzie wiadomo, że nie dał rady odnaleźć chorej Doroty. Kawecka sama podjęła decyzję o wyjeździe i nikt z bliskich nie ma pojęcia, że przebywa w szpitalu w Bostonie, gdzie poddaje się eksperymentalnej terapii.

Lisiecki wykorzystuje każdą możliwość, byle tylko odnaleźć żonę. Natalka zakochana w przyjacielu również stara się pomóc, wykorzystując policyjne znajomości i "wtyki". Kiedy więc w 1840 odcinku "M jak miłość" zauważy Bartka w Grabinie, natychmiast weźmie go na spacer i rozmowę.

Natalka zasugeruje, że Bartek ma przerwać poszukiwania Doroty!

Natalka nie odpuści, kiedy tylko zobaczy Bartka w Grabinie. Przekaże mu informacje, które zdołała ustalić, pracując w policji.

- Dziewiątego lipca Dorota wsiadła do samolotu do Nowego Yorku i tutaj trop się urywa. Na Okęciu wyłączyła telefon i od tej pory jej numer jest nieaktywny - przekaże policjantka.

- No tak, to samo ustalili ludzie z agencji, którą wynająłem. Nowy York, a potem nie wiadomo, ściana... Teraz sprawdzają wszystkie hospicja w Stanach, analizują różne hipotezy. Sugerują, że Dorota po pobycie w Nowym Yorku mogła udać się do jednego z tych krajów, gdzie eutanazja jest legalna, ale to jest niepotwierdzona sytuacja - da wywód Lisiecki, a Natalka zaskoczy twardym wyznaniem.

- Bartek, nie możesz tak żyć! - zdenerwuje się Mosotiwczka i da przyjacielowi do zrozumienia, że dalsze poszukiwania Doroty tylko go wykończą. Tym bardziej, że nie udaje się ustalić żadnych konkretów.

Bartek oburzony zachowaniem Natalki

- A co mam robić? - oburzy się Lisiecki w 1840 odcinku "M jak miłość". - Wracać do domu i udawać, że nic się nie stało? Czytać gazety, oglądać telewizję, zwariowałaś? - ostro zapyta Lisiecki, nie dając Natalce taryfy ulgowej.

- No, dobrze... To jaki masz konkretny plan?

- Nie mam! Jeszcze... Będę szukał Doroty dopóki jej nie znajdę - ostro zaznaczy Bartek, co da Natalce jasność, że żona jest dla niego priorytetem i za nic nie zrezygnuje z walki o odnalezienie Kaweckiej.