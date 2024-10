M jak miłość, odcinek 1821: Szokujący rozwój romansu Natalki z Karskim. Nagle weźmie ją na randkę - ZDJĘCIA

- Natalia, ty i Bartek... Chyba bardzo go lubisz? - zagai Karski w 1821 odcinku "M jak miłość".

- Tak, to moja rodzina. Jak brat czy kuzyn. Znamy się od zawsze, więc nie jest mi obojętny, nie? - Natalka początkowo uda, że nie ma pojęcia, o czym konkretnie mówi komendant.

- Jasne, a jak jest naprawdę? - Adam nie da się zwieść.

- Naprawdę? Naprawdę to cholernie mi na nim zależy, tylko wiem, że nic z tego nie będzie, więc... - Natalka spuści mur obronny i wreszcie wyzna to, co naprawdę czuje do Lisieckiego.

- Więc może warto zamknąć te drzwi i ruszyć dalej? - zaproponuje Karski.

- Może kiedyś tak zrobię.