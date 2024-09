M jak miłość, odcinek 1817: Dorota pogodzi się z byłym mężem? Wstrząsająca prawda o jej chorobie zmieni wszystko!

"M jak miłość" odcinek 1817 - poniedziałek, 07.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Gdy Dorota wciąż będzie ukrywać swoją śmiertelną chorobę przed Bartkiem, Tomasz, były mąż kobiety uzna, że Lisiecki musi poznać prawdę. Tomasz, widząc stan Doroty, zacznie działać wbrew jej woli. Wzruszony jej stanem i zdeterminowany, by nie zostawiać jej samej w tym trudnym czasie postanowi udać się do Bartka i w 1817 odcinku "M jak miłość" wyjawić mu całą prawdę.

Sam Tomasz dowiedziawszy się o chorobie byłej żony kompletnie się załamie. Choć ostatnimi czasy ich stosunki były bardzo napięte wieść o chorobie zmieni wszystko i Tomasz złagodnieje, a co najważniejsze szczerze przejmie się stanem zdrowia Kaweckiej. Czy ciężka choroba doprowadzi do ocieplenia ich relacji w najbliższej przyszłości? Czy Dorota będzie mogła liczyć na wsparcie byłego męża?

Tomasz w rozpaczy po odkryciu choroby Doroty

W 1817 odcinku "M jak miłość" Tomasz przeżyje emocjonalny wstrząs, gdy dowie się o nowotworze swojej byłej żony. Mimo iż ich relacja od dawna była trudna, wiadomość o chorobie Doroty wywoła w Tomaszu falę emocji. Mężczyzna, widząc, jak bardzo Dorota cierpi i ukrywa swoją chorobę przed Bartkiem, nie będzie mógł stać z boku. To wyznanie prawdy nie tylko wstrząśnie jego światem, ale może również zmienić dynamikę ich relacji. Czy Tomasz i Dorota po latach konfliktów znajdą wspólną drogę, zbliżając się do siebie w obliczu tej tragedii?

Bartek w szoku po wyznaniu Tomasza. Pojedzie do Doroty do szpitala!

Kiedy Tomasz powie Bartkowi o stanie Doroty, młody Lisiecki przeżyje ogromny szok. W 1817 odcinku "M jak miłość" Bartek nie będzie mógł uwierzyć w to, co usłyszał. Zrozpaczony, natychmiast zdecyduje się działać. Popędzi do ukochanej, by być przy niej, wspierać ją i nie dopuścić, by była sama w najgorszych chwilach swojego życia. W międzyczasie Dorota, mimo wysiłków, by ukryć swoje cierpienie, zacznie zdawać sobie sprawę, że prawda musi wyjść na jaw. Czy wybaczy Tomaszowi, że złamał jej tajemnicę? Jak zareaguje Bartek, gdy zobaczy ukochaną w tak tragicznym stanie? Tego dowiemy się już lada dzień!