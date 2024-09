M jak miłość, odcinek 1817: Bartek z Dorotą w szpitalu! Nie da rady dłużej ukrywać raka - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1812: Kama pożałuje, że poznała Marcina! To wyznanie wstrząśnie Anią - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1817 - poniedziałek, 07.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1817 odcinku "M jak miłość" Dorota wyląduje w szpitalu. To nie będą żarty, a choroba Kaweckiej zaatakuje jej ciało jeszcze mocnej. Dotąd milionerka nie dawała po sobie poznać, że coś jest nie tak. Chociaż zaczęła leczenie onkologiczne, za wszystkich sił starała się nie mieszać do tego Bartka. Zdradzamy, że sekret Kaweckiej pozna Natalka (Dominika Suchecka) oraz Tomasz (Ziemowit Wasielewski), były mąż kobiety. Główny zainteresowany, zakochany w kobiecie Bartek, nadal nie zna prawdy... Do czasu, bo choroby nowotworowej nie da się ukryć w nieskończoność.

Chora na nowotwór Dorota w 1817 odcinku "M jak miłość" wyląduje w szpitalu

Kawecka dotkliwie odczuje walkę z chorobą. Nie da rady normalnie funkcjonować, a pomoc specjalistów okaże się niezbędna. Tym razem Dorota nie ukryje przed Lisieckim, że leży w szpitalu i potrzebuje wsparcia. Już w 1817 odcinku "M jak miłość" Bartek będzie obecny przy łóżku szpitalnym Doroty, okaże jej dużo wsparcia, pocieszy i nie zostawi w trudnych chwilach. Czy w tym momencie będzie już wiedział, że to nowotwór, a stan ukochanej jest bardzo poważny?

Bartek z Dorotą w szpitalu w 1817 odcinku "M jak miłość"

Jak Bartek dowie się o chorobie Kaweckiej? To sama zainteresowana powie mu o dramatycznej diagnozie? A może Tomasz nie utrzyma języka za zębami? Niby obieca byłej żonie, że zatrzyma jej tajemnicę dla siebie, ale podczas kolejnych wydarzeń w "M jak miłość", to wcale nie będzie proste.

Pewnym jest, że Bartek nie zostawi ukochanej w 1817 odcinku "M jak miłość", będzie trzymał ją za rękę, a kobieta na pewno poczuje się bezpieczniej.