M jak miłość, odcinek 1817: Śmierć Doroty w szpitalu? Bartek nie zdąży dotrzeć na czas! - ZDJĘCIA, WIDEO

Dorota (Iwona Rejzner) umrze w 1817 odcinku "M jak miłość"?! To będzie wielki szok dla fanów wątku Kaweckiej i Bartka (Arkadiusz Smoleński). Z chorą na nowotwór kobietą zacznie źle się dziać. Wyląduje w szpitalu, a ukochany wciąż nie pozna prawdy o straszliwej diagnozie. Do czasu... Kiedy w 1817 odcinku "M jak miłość" Dorota źle się poczuje, osłabnie i nie da rady odebrać telefonu, Lisiecki pozna prawdę o nowotworze. Niestety nie dotrze do szpitala na czas. Chora Dorota padnie na ziemię w szpitalnej sali...