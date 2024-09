M jak miłość, odcinek 1813: Były mąż chorej Doroty wtargnie do jej domu! Ukryje Tomasza przed Bartkiem - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1813: Basia w wulgarnym makijażu doprowadzi Marysię do furii! Nie pozwoli jej tak wyjść do szkoły? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1813 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Były mąż Doroty w 1813 odcinku "M jak miłość" na wieść o chorobie nowotworowej Kaweckiej natychmiast przyjedzie do Grabiny! Jeszcze nie tak dawno Tomasz próbował zniszczyć Dorocie życie, rozdzielić ją z Bartkiem, udowadniając, że ogrodnik poluje tylko na majątek milionerki. Teraz nagle Kawecki zmieni front i będzie odgrywał rolę zatroskanego eks męża, dla którego liczy się przede wszystkim dobro Doroty. Co się będzie za tym kryło? Czy intencje Tomasza okażą się szczerze?

Strach Doroty przed tym, co zrobi Tomasz w 1813 odcinku "M jak miłość"

Na widok Tomasza w 1813 odcinku "M jak miłość" Dorotę obleci strach. Jednak nie dlatego, że będzie się bała tego, jak bardzo Kawecki może jeszcze namieszać między nią i Bartkiem. Chorą na raka Dorotę ogarnie lęk przed tym, że Tomasz wyjawi Bartkowi jej tajemnicę. Zwłaszcza, że Kawecki wkroczy do jej domu późnym wieczorem, gdy akurat razem z Bartkiem będą się szykowali do snu. Zacznie krzyczeć, że nie może się do niej dodzwonić.

- Dorota, na litość boską, dlaczego nie odbierasz telefonów?! Dlaczego zablokowałaś mój numer?! - Ciszej! Prosiłam cię, żebyś do mnie nie wydzwaniał, prawda? - Naprawdę myślałaś, że się nie dowiem?! - Ada się wygadała, tak? Słuchaj, proszę cię, żebyś nikomu o tym nie mówił. Jeżeli faktycznie cokolwiek dla ciebie znaczę... Obiecaj mi! - Niech tak będzie... Pod warunkiem, że pozwolisz sobie pomóc. Kiedy zaczynasz chemię? - Mam już termin, ale chyba go przełożę, bo wyjeżdżam... Pa! - te słowa Doroty w 1813 odcinku "M jak miłość" wywołają gwałtowną reakcję Tomasza.

Były mąż Doroty w 1813 odcinku "M jak miłość" nie pozwoli, by zrezygnowała z leczenia

Wstrząśnięty Kawecki w 1813 odcinku "M jak miłość" nie pozwoli na to, żeby Dorota na własne życzenie przegrała walkę z chorobą. - Zwariowałaś, w tym stanie chcesz wyjeżdżać? To jest niepoważne i nieodpowiedzialne!

- Wszystko będzie dobrze. Jestem twarda, poradzę sobie! Zdzwonimy się później! Idź już! - coraz bardziej spanikowana Dorota trzaśnie mu drzwiami przed nosem.

Bartek w 1813 odcinku "M jak miłość" usłyszy rozmowę Doroty z Tomaszem o chorobie?

W odpowiednim momencie, bo w 1813 odcinku "M jak miłość" Bartek usłyszy hałasy i zejdzie na dół, by sprawdzić, co się dzieje. Ukochana ukryje jednak przed Lisieckim wizytę byłego męża. - Kto to był?

- Nie wiem. Jakieś dzieci chyba się bawią... - okłamie go Dorota, lecz Bartek nie uwierzy w taką wersję wydarzeń. Wyjrzy przez drzwi, ale Tomasz zdąży już zniknąć.