M jak miłość, odcinek 1812: Marcin odzyska pierwsze wspomnienia, ale nie będzie chciał wrócić do dawnego życia - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1813: Problemy Basi z tajemniczym nauczycielem. To on doprowadzi do upadku Rogowskiej? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1812 - wtorek, 17.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1812 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Marcin wciąż będzie przebywał w leśniczówce u Martyny, w czasie gdy wszyscy jego najbliżsi, jak i policja będą go szukać. Tyle tylko, że bezskutecznie, gdyż ani funkcjonariusze, ani nawet Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) z Olkiem (Maurycy Popiel) nie zdołają ani go odnaleźć, ani nawet natrafić na jakiś jego ślad. I nic dziwnego, gdyż nikt nie podejrzewałby, że detektyw może znajdować się w Kampinosie, gdzie po potrąceniu i utracie pamięci zabierze go właśnie Wysocka, z którą detektyw zawrze umowę. Lekarka pozwoli mu u siebie zostać do czasu aż zacznie sobie wszystko przypominać, co w 1812 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej powoli będzie mieć miejsce, gdyż do Marcina wrócą pierwsze wspomnienia!

Marcin przypomni sobie o porwaniu i ataku gangstera Roberta w 1812 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W 1812 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Chodakowski zacznie przypominać sobie to, co wydarzyło się w jego życiu najpóźniej, a więc porwanie sprzed kryjówki, gdzie ukrywał się z Kamą (Michalina Sosna) i Anią (Alina Szczegielniak), jak i brutalny atak gangstera Roberta. Tyle tylko, że Marcin wciąż nie będzie wiedział, czym on był spowodowany, gdyż historii ukochanej, jak i jej samej nie będzie w stanie sobie przypomnieć. I to sprawi, że w 1812 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej detektyw nie będzie chciał wracać do swojego dawnego życia, gdyż przypomni sobie wszystko to, co złe. I straszliwie będzie bał się tego, co jeszcze mogłoby się wydarzyć. Dlatego będzie wolał pozostać w tej niewiedzy w bezpiecznej leśniczówce Martyny.

Załamanie Kamy w 1812 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej i przełom w poszukiwaniach Chodakowskiego!

Tym bardziej, że w 1812 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Marcin wciąż nie przypomni sobie o swoich najbliższych, a do Martyny mocno się zbliży. I to do tego stopnia, że i ona się przed nim otworzy i opowie mu o śmierci swojego męża, ale nawet wtedy do Chodakowskiego nie wrócą wspomnienia o Kamie, która wówczas będzie już na skraju załamania. Ukochana detektywa pogrąży się w jeszcze większym smutku i rozpaczy, przez co nawet Aleksandra (Małgorzata Pieczyńska) w końcu zmieni do niej swój stosunek. Dzięki czemu, w trudnych chwilach będzie mogła liczyć już nie tylko na swoją siostrę i stryja Erwina (Andrzej Dopierała), ale także matkę Marcina i jego bratową Anetę (Ilona Janyst), która okaże jej swoje wsparcie. Jednak w 1812 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej i dla nich pojawi się nadzieja, gdyż w śledztwie nastąpi przełom, a policji uda się dotrzeć do dziewczyny (Karina Rezner), która była odpowiedzialna za wybawienie go z kryjówki!