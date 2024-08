M jak miłość. Marcin zdradzi Kamę z Martyną?! Weźmie go na litość - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Marcin i Martyna zbliżą się do siebie w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Marcin i Martyna mocno się do siebie zbliżą. I nic dziwnego, gdyż po straszliwym wypadku, w wyniku którego Chodakowski straci pamięć, spędzą ze sobą nieco ponad miesiąc. Tym bardziej, że detektyw kompletnie nie będzie wiedział, kim jest, przez co nie będzie miał pojęcia, że jego bliscy nieustannie go szukają, a niektórzy jak Olek (Maurycy Popiel), już nawet powoli tracą nadzieję na to, że go odnajdą. Ale nie Kama, która do końca będzie wierzyć w to, że ukochany niebawem wróci, ale tak prędko to się nie stanie. Szczególnie, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej ogromnie bliska stanie mu się właśnie Wysocka!

Chodakowski i Wysocka spędzą razem noc w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach wyjdzie na jaw, że Martyna straciła swojego ukochanego męża Jerzego, który zginął tragicznie w górach. Wysocka będzie mocno przeżywała śmierć męża, szczególnie w perspektywie zbliżającej się rocznicy. I najpewniej właśnie wtedy nie będzie chciała być sama i skorzysta z obecności Marcina. W nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej lekarka zakradnie się do łóżka detektywa, którego zacznie brać na litość. Martyna położy się na Marcinie, po czym sprzeda mu ckliwą historyjkę i jeszcze bardziej się do niego przybliży. Czy Chodakowski jej ulegnie i spędzi z Wysocką noc, zdradzając w ten sposób swoją ukochaną Kamę?

- Nie chce dzisiaj być sama - wyzna Marcinowi.

Marcin będzie z Martyną w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Póki co jeszcze nie wiadomo, czy Marcin na pewno prześpi się z Martyną, ale pewnym jest, że oboje staną się sobie szczególnie bliscy. Ale oczywiście, w międzyczasie Kama tak łatwo nie zrezygnuje ze swojego ukochanego i zrobi wszystko, aby go odnaleźć. Dostrzeże na ulicy nawet łudząco podobnego do niego mężczyznę, ale niestety nie będzie on detektywem. Jednak to nie oznacza, że Chodakowski wcale do niej nie wróci, a wręcz przeciwnie, gdyż w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Marcin w końcu wróci do swojej rodziny. I jak zapowiadał sam Mikołaj Roznerski, miłości między nim a Kamą także nie zabraknie, a więc można sądzić, że to ona ostatecznie wygra walkę o jego serce. Choć Wysocka raczej tak łatwo również nie odpuści!