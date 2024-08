M jak miłość. Gangster Robert wróci i zabije Marcina?! Nie daruje sobie, że Chodakowski przeżyje

M jak miłość. Przyjaźń Kamy i Anety rozkwitnie. Ilona Janyst zdradziła, co myśli o Michalinie Sośnie prywatnie

To już pewne, że w pierwszym 1809 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Marcin przeżyje skatowanie przez gangstera Roberta i zdoła wydostać się z jego kryjówki. Podobnie z resztą jak sam Kuc, który ucieknie za granicę, pewny tego, że zakatował Chodakowskiego na śmierć. Ale jednak będzie w błędzie! Tyle tylko, że w pierwszym 1809 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej dotkliwie pobity detektyw wpadnie z deszczu pod rynnę, gdyż zostanie jeszcze potrącony przez samochód pijanej lekarki Martyny (Magdalena Turczeniewicz) i straci pamięć. Marcin nie będzie pamiętał, ani kim jest, ani gdzie powinien iść i minie sporo czasu aż wszystko sobie przypomni i wróci do stęsknionych bliskich, którzy nie będą ustępować w próbach, aby go odnaleźć...

Chodakowski odzyska pamięć i wróci do domu w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Chodakowski wreszcie odzyska pamięć i wróci do rodziny, ale nie stanie się to tak prędko. Kama (Michalina Sosna) i Aleksandra (Małgorzata Pieczyńska) przez miesiąc pogrążą się w smutku i rozpaczy, a Olek (Maurycy Popiel) już nawet straci sens w poszukiwania, ale Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) tak łatwo się nie podda! I dobrze, gdyż Marcin w końcu się odnajdzie już cały i zdrowy, choć w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej minie sporo czasu nim wszystko i wszystkim sobie przypomni i znów będzie tak jak dawniej. I czy wtedy ponownie spróbuje im to zniszczyć gangster Robert, gdy dowie się, że jednak Marcin przeżył i ma się dobrze?

Powrót gangstera Roberta w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Czy w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Robert wróci, aby dokończyć dzieła i ostatecznie pozbyć się Marcina? W końcu po ucieczce z więzienia i zabiciu funkcjonariusza będzie na celowniku całej policji, choć już raz udowodnił, że potrafi z niego uciec i z pomocą swoich ludzi dalej działać z ukrycia. Czy w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej ten scenariusz się powtórzy? Czy Kuc zabije Chodakowskiego? A może w końcu uda się go skutecznie schwytać? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!