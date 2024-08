M jak miłość. Kama odnajdzie zaginionego Marcina? Zauważy na ulicy sobowtóra Chodakowskiego! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Rodzina i przyjaciele Marcina nie ustąpią w jego poszukiwaniach w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W pierwszym 1809 odcinku "M jak miłość" po wakacjach zarówno policja, jak i rodzina i przyjaciele wciąż będą szukać zaginionego Marcina, który przepadnie jak kamień w wodę. I to wszystko sprawi, że Olek (Maurycy Popiel) powoli zwątpi w to, że uda się go odnaleźć całego i zdrowego, ale Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) nie pozwoli mu tak myśleć i dalej będzie działał. Podobnie jak Kama, która po zniknięciu ukochanego kompletnie się załamie, gdyż w pierwszym 1809 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej minie już ponad miesiąc, a Marcin wciąż się nie odnajdzie. Oczywiście, ukochana Chodakowskiego w trudnych chwilach będzie mogła liczyć na swoją siostrę Anię (Alina Szczegielniak) i stryja Erwina, ale nawet oni nie będą w stanie zastąpić jej Marcina...

- Trzydzieści dwa dni i nic. Nie wiemy, gdzie jest, co się z nim dzieje. Niczego nie wiemy. Już nawet nie mam siły płakać... Boże... I tylko jak jakaś skończona idiotka, myślę o jednym, że Marcin zaraz tak po prostu wróci, stanie w drzwiach, zadzwoni - przyzna Ani załamana Kama.

Kama rozpozna Marcina na ulicy w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Kama będzie wracać ze wspólnych zakupów ze swoim stryjem Erwinem, gdy nagle jej wzrok skupi się na mężczyźnie, który od tyłu będzie łudząco przypominał Marcina. Oczywiście, zdesperowana Ślązaczka będzie przekonana, że to z pewnością jej ukochany, za którym zacznie krzyczeć, ale on nie zareaguje, gdyż będzie miał słuchawki w uszach i po prostu jej nie usłyszy. Wówczas w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Kama rzuci wszystko i bez zastanowienia za nim ruszy, choć stryj będzie próbował ją przed tym powstrzymać Ale oczywiście, ona nie da się zatrzymać. Tyle tylko, że mocno się rozczaruje, gdyż wcale nie będzie to Chodakowski...

- Marcin! - zacznie krzyczeć Kama.

- Kama! - krzyknie za nią Erwin.

Czy Chodakowski wróci do rodziny w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Zdradzamy, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Marcin wróci do swoich najbliższych, ale to wcale nie nastąpi tak szybko. Szczególnie, że w tym czasie już zdąży się zbliżyć do Martyny (Magdalena Turczeniewicz), u której zamieszka po ucieczce z kryjówki gangstera Roberta (Kamil Drężek) i wypadku, spowodowanym właśnie przez Wysocką. Tym bardziej, że tuż po nim straci pamięć i nie będzie nawet wiedział, kim tak naprawdę jest. Ale w końcu w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej sobie przypomni i wróci do stęsknionej rodziny, która tak bardzo i tak długo będzie na niego czekać.