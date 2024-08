M jak miłość, odcinek 1809: Martyna opatrzy rannego Marcina po wypadku. Znajdzie sposób na zanik pamięci Chodakowskiego - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1809 po wakacjach - poniedziałek, 09.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Martyna pomoże poturbowanemu Marcinowi w 1809 odcinku "M jak miłość". Co prawda, to ona będzie częściowo odpowiedzialna za kiepski stan detektywa, ponieważ spowoduje wypadek i potrąci mężczyznę. Tak właśnie dojdzie do poznania tej dwójki, którzy już wkrótce spędzą ze sobą sporo czasu. Chodakowski trafi do domu Wysockiej, ale nie da rady skontaktować się z bliskimi. To przez amnezję, która nie pozwoli Marcinowi na przypomnienie sobie o Kamie (Michalina Sosna) i ukochanych bliskich.

Martyna opatrzy rannego Marcina w 1809 odcinku "M jak miłość"

Wysocka nie zbagatelizuje zranionego, poturbowanego Marcina. To ludzie Roberta (Kamil Drężek) pobili Chodakowskiego, ale wypadek w lesie wcale nie poprawi sytuacji. Martyna okaże się lekarką, więc kiedy zabierze rannego Marcina do siebie, zacznie opatrywać jego rany. Twarz przystojnego detektywa będzie cała we krwi i zadrapaniach. Jednak to jego psychika ucierpi najbardziej. Zazwyczaj stanowczy, odpowiedziany i bystry Marcin, tym razem nie da rady zaufać sam sobie. Niby jak, skoro niczego nie będzie pamiętał.

Wysocka postara się zwalczyć amnezję Chodakowskiego?

Zdradzamy, że pobyt Marcina u Martyny nie potrwa kilku dni. Pewnym jest, iż detektyw zagości u lekarki ponad miesiąc, a potem może jeszcze dłużej. Oczywiście dojdzie do siebie fizycznie, bo zadrapania i rany zaczną się goić. Problem tkwi jednak w amnezji, nie dającej mężczyźnie spokoju.

I w tej kwestii Martyna pomoże Marcinowi? Wkrótce w "M jak miłość" detektyw odzyska pierwsze myśli z przeszłości, ale bardzo przestraszy się tego, kim tak naprawdę jest. Przed nim i Martyną długa droga do wyprostowania całej sytuacji. Tym bardziej, że kobieta też ma swoje na sumieniu. Z czasem widzowie poznają więcej tajemnic tajemniczej Martyny.