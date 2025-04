Przyjaciółki, odcinek 298: Inga i Borys odnajdą ojca dziecka Natalii! Tak potraktuje ich Oskar - ZDJĘCIA

Przyjaciółki, odcinek 293: Tak tajemnicza Natalia w ciąży wkroczy do życia Ingi! To jej dom kupi? – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Przyjaciółki" 25 sezon, odcinek 8 (odcinek 298) - czwartek, 24.04.2025, o godz. 21.15 w Polsacie

W 298 odcinku "Przyjaciółek" Inga i Borys nie spoczną póki nie odnajdą ojca małej Anielki! Tym bardziej, że Natalia wciąż będzie w śpiączce, a jej córka będzie mogła trafić do domu dziecka, gdyż rodzice chrzestni, których wybrała jeszcze przed utratą przytomności nie będą z nią spokrewnieni, a wszystko stanie się i tak wyłącznie drogą słowną, a nie pisemną, przez co nie będzie mieć żadnej mocy prawnej.

Dlatego Gruszewska i architekt się zepną, aby za wszelką cenę odszukać byłego kochanka Natalii, co wcale nie będzie takie proste! Ale na szczęście w 298 odcinku "Przyjaciółek" im się to uda za sprawą jednej z instruktorek tańca, która będzie go pamiętać, a nawet pokieruje ich do miejsca, gdzie będą mogli go odnaleźć, gdyż przekaże im jego wizytówkę.

Inga i Borys powiedzą Oskarowi, że ma córkę w 298 odcinku "Przyjaciółek"!

W 298 odcinku "Przyjaciółek" rodzice chrzestni małej Anielki zjawią się w firmie informatycznej, w której będzie pracował Oskar. Para poprosi recepcjonistkę o pilne spotkanie z jej szefem, ale niestety to okaże się niemożliwe, gdyż będą musieli się najpierw umówić. Jednak ich sprawa nie będzie mogła czekać. I jak tylko usłyszą na korytarzu imię "Oskar", to natychmiast przystąpią do akcji, przypuszczając, iż chodzi właśnie o Madeję. I wcale się nie pomylą!

- Oskar Madeja? – zaczepi go Inga

- Tak - potwierdzi mężczyzna.

I wówczas w 298 odcinku "Przyjaciółek" Inga od razu przejdzie do rzeczy, ale Oskar będzie grał głupa. Do czasu aż do ich rozmowy nie wtrąci się Borys, który go zagnie. I wtedy i Madeja zmieni swoja taktykę!

- Przepraszam, przepraszam pana, bo my w sprawie Natalii - kontynuuje Gruszewska.

- Jakiej Natalii? – dopyta Oskar.

- Natalii Sudeckiej – dopowie Inga.

- Ja nie znam – zaprzeczy Madeja.

- Byliście partnerami na zajęciach tańca – przypomni mu Borys.

- I co z tego? – zirytuje się Oskar.

- Natalia urodziła córkę – przekaże mu Gruszewska.

- Super – skwituje Madeja.

- I twierdzi, że jest pan jej ojcem – doda Borys.

Madeja nie będzie zainteresowany ani losem Natalii, ani Anielki w 298 odcinku "Przyjaciółek"!

Ale wtedy w 298 odcinku "Przyjaciółek" Oskar już nie wytrzyma i postanowi wyrzucić ich za drzwi! Jednak para tak łatwo się nie podda, dlatego Madeja sięgnie po pomoc ochrony!

- Ojcem? – zdziwi się Oskar, po czym stanowczo zaprzeczy - To są jakieś bzdury. Ja nie mam na to czasu. Do widzenia!

- To nie są żadne bzdury. Anielka ma dwa tygodnie, a Natalia leży w śpiączce w szpitalu. Rozumiem, że pan może być teraz w szoku i nam nie wierzyć, ale bardzo proszę sprawdzić chociaż szpital imienia Wysockiego. Jakby pan mógł, ja panu dam do siebie kontakt, proszę – wyjaśni mu Borys.

- Pana córka może trafić do domu dziecka – doda Inga.

W tym momencie w 298 odcinku "Przyjaciółek" do Ingi i Borysa podejdzie ochroniarz, który stanowczo każe im opuścić teren firmy. I w tej sytuacji przyjaciele Natalii nie będą mieli już wyboru! Tym bardziej, że i Oskar nie będzie chciał z nimi dłużej rozmawiać i po prostu odejdzie, zupełnie niezainteresowany losem ani swojej córki, ani byłej kochanki!

- Proszę opuścić teren firmy! – zażąda stanowczo ochroniarz.

- Do widzenia! – pożegna ich Madeja, czym mocno ich zszokuje. Szczególnie, że nawet nie weźmie wizytówki od Borysa!