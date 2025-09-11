Przyjaciółki, odcinek 303: Tak Gabi wkroczy do życia Ingi! Nie tylko ona dołączy do obsady - ZDJĘCIA

"Przyjaciółki" 26 sezon, odcinek 1 (odcinek 303) - czwartek, 11.09.2025, o godz. 21.40 w Polsacie

Już w 303 odcinku "Przyjaciółek" w Warszawie zjawi się nowa bohaterka, Gabi! Kuzynka Roberta przyjedzie do stolicy w poszukiwaniu swojej internetowej miłości, Kamila. Jednak ekscentrycznej kobiecie nie będzie łatwo odnaleźć się w mieście, ale na szczęście nie zostanie w nim sama, gdyż na prośbę dawnego ukochanego, z pomocą przyjdzie jej właśnie Inga!

- Gabi? - zapyta Inga.

- Inga? - odpowie pytaniem na pytanie Gabi, a gdy zyska potwierdzenie, to aż padnie jej w ramiona - Rodzina to rodzina!

W 303 odcinku "Przyjaciółek" Inga zbierze Gabi z dworca i zabierze ją do swojego salonu, który od razu wywrze na niej ogromne wrażenie!

- Zapraszam, to jest właśnie mój salon - powie Gruszewska.

- Wow, jakie piękne wnętrze, od razu widać, że stolica - zachwyca się Gabi.

- Dziękuję, no ale bez przesady, chcieliśmy po prostu, aby było tak… domowo - przyzna Inga.

Inga zaopiekuje się Gabi w 303 odcinku "Przyjaciółek"!

W tym momencie w 303 odcinku "Przyjaciółek" w salonie pojawi się i Dagmar (Marcin Korcz), którego Inga od razu także jej przedstawi. Choć to wcale nie będzie takie proste!

- A to jest mój wspólnik, Dagmar. Tak, to jest Gabi, córka siostry ciotecznej wujka Roberta - przedstawi ich Inga.

- Stryjka - poprawi ją Gabi, po czym doda - Tak, jesteśmy z Ingą spowinowacone przez Robercika.

- Właśnie… - potwierdza Gruszewska.

- Wow, niebezpiecznie brzmi jak rodzina - skomentuje Dagmar.

Wówczas w 303 odcinku "Przyjaciółek" Inga zdradzi Dagmarowi powód przyjazdu Gabi do stolicy, nieświadoma tego, iż doskonale zna miłość, której będzie szukać kuzynka Roberta! Ale spokojnie, gdyż wcale nie będzie ona w osobie jej wspólnika! Jednak kogoś również dobrze jej już znanego!

- Tak, Gabi przyjechała spotkać miłość swojego życia - doda Inga.

- To gratuluję… - powie Dagmar.

- Jeżeli byłaby taka możliwość oczywiście, bo ja potrzebuję naprawić paznokieć, bo mam złamany, a chciałabym być taka, wiesz, idealna dla mojego Kamila - zwróci się do niej Gabi.

- Pewnie, czego się nie robi dla miłości - skwituje Inga.

Nie tylko Gabi pojawi się w życiu Ingi w 303 odcinku "Przyjaciółek"!

Ale już w 303 odcinku "Przyjaciółek" wszystko stanie się jasne, gdy wszyscy zjawią się na spotkaniu u Natalii (Natalia Rybicka), na którym zjawi się i Oskar (Jakub Wesołowski)! I to właśnie on będzie wielką internetową miłością Gabi, a raczej wielkim rozczarowaniem!

Jednak w 303 odcinku "Przyjaciółek" i u Ingi nie będzie tak kolorowo, gdy w jej życiu za sprawą Borysa pojawią się jeszcze dwie nowe postacie, a mianowicie nowy szef Skalski i jego żona, która już wcześniej zdąży poznać architekta! Tym bardziej, gdy w kolejnych odcinkach odkryje on poczynania swojego pracodawcy, przez co i nad nimi zbiorą się czarne chmury!