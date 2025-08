Przyjaciółki. Wielkie zmiany w 26. sezonie! Gabi zajmie miejsce Dorotki?

Nowa godzina emisji 26. sezonu "Przyjaciółek"!

To już pewne, że w czwartek 11.09.2025 roku "Przyjaciółki" wrócą na antenę Telewizji Polsat z kolejnym 26. sezonem! Ale nie będzie on wcale taki zwykły, gdyż stanie pod znakiem zmian!

A pierwsze już będą mieć miejsce w czasie emisji, o czym już wcześniej informowaliśmy. A to dlatego, że od jesieni 2025 roku "Przyjaciółki" nie będą już lecieć o 21.15 tylko 25 minut później, a więc o 21.40! Ale jak się okazuje, to nie jedyna zmiana, na którą będą musli przygotować się fani w kolejnym 26. sezonie swojego ulubionego serialu!

Edyta Herbuś zastąpi Agnieszkę Sienkiewicz-Gauer w 26 sezonie. Przyjaciółek"?

A wszystko przez to, że w 26. sezonie "Przyjaciółek" zmieni się także obsada! Agnieszka Sienkiewicz-Gauer oficjalnie poinformowała na swoim Instagramie, że fani nie zobaczą jej już w roli Dorotki! A tym samym potwierdziła, chodzące już od dawna domysły, gdyż jej bohaterki nie było widać na planie 26. sezonu "Przyjaciółek", a Inga, Patrycja i Anka zaczęły coraz częściej pozować w trójkę lub czwórkę, ale już bez Dorotki, a z Gabi, bo to właśnie ona dołączy od obsady!

Zdradzamy, że Gabi pojawi się w 26. sezonie "Przyjaciółek", gdzie wcieli się w postać kuzynki Roberta, która przyjedzie do Warszawy w związku z wielką miłością poznaną przez internet. I już wiadomo, że któraś z przyjaciółek wyciągnie do niej pomocną dłoń, a tym samym jej bohaterka zostanie w serialu na dłużej. Czy to właśnie ona zastąpi Dorotkę i zajmie jej miejsce obok Ingi, Patrycji i Anki? Bardzo możliwe, gdyż i w ich towarzystwie będzie się pojawiać! Ale co jeszcze się wydarzy? Bo to wciąż nie koniec!

Co wydarzy się u Anki, Patrycji i Ingi w 26 sezonie. Przyjaciółek"?

A to dlatego, że w 26. sezonie "Przyjaciółek" i w życiu tytułowych bohaterek sporo się wydarzy i z pewnością nie zabraknie emocji i zaskakujących zwrotów akcji!

I to zwłaszcza w życiu Strzeleckich, bo choć w 26. sezonie "Przyjaciółek" Julka (Nicole Bogdanowicz) odzyska Oliwiera (Aleksander Paprocki) po fałszywym oskarżeniu przez niego Tomasza (Piotr Grabowski), a także wyjściu na jaw, że ona wiedziała o jednym incydencie przemocy, to jednak rodzina będzie musiała zmierzyć się z obecnością kuratora, ale także dalszymi tajemnicami rodzinnymi, które będą wychodzić na jaw!

Sporo zmieni się także i u Patrycji w 26. sezonie "Przyjaciółek", gdyż i ona będzie musiała zmagać się z problemami, których przyczyną stanie się nieobliczalna matka Darii (Aurora Myśliwiec), Agata (Agata Bykowska), której zdecydowała się pomóc, mimo ostrzeżeń jej córki! I niestety gorzko tego pożałuje, gdyż decyzje Agaty doprowadzą do lawiny zdarzeń, które wystawią i rodzinę Kochan-Jeleńskiej na poważną próbę.

Ale w 26. sezonie "Przyjaciółek" wiele zmieni się i w życiu Ingi, która zwiąże się z Borysem (Piotr Stramowski) już na poważnie! A to dlatego, że i ich relacja stanie pod dużym znakiem zapytania, gdy nad ukochanym Gruszewskiej zawisną czarne chmury tuż po tym, jak odkryje on poczynania swojego nowego pracodawcy. I wówczas na włosku zawiśnie nie tylko jego życie zawodowe, ale i prywatne! Czy zdołają przetrwać ten kryzys? Przekonamy się już niebawem!