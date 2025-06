Przyjaciółki, 26 sezon. To ona zastąpi Dorotkę? Niepokojące informacje z planu serialu - ZDJĘCIA

Przyjaciółki. Ruszyły zdjęcia do następnego sezonu! Są pierwsze ujęcia z planu - ZDJĘCIA

Przyjaciółki, 26 sezon. Inga, Anka i Patrycja zmienią się nie do poznania! W takim wydaniu jeszcze się nie pokazywały - ZDJĘCIA

Przyjaciółki, 26 sezon. Gabi dołącza do obsady! Edyta Herbuś zagra szaloną kuzynkę Roberta - ZDJĘCIA

Zdjęcia do 26. sezonu serialu "Przyjaciółki" trwają

Jak informowaliśmy, główne postaci w hicie Polsatu pracują nad nowymi odcinkami do "Przyjaciółek". Małgorzata Socha, Joanna Liszowska i Magdalena Stużyńska miały okazję kręcić wspólne sceny, m.in. na łonie natury, gdzie sprawdziły się w nowych zadaniach. To nie koniec, bo dni na planie było zdecydowanie więcej, ale niestety (jak dotąd) na próżno było szukać widoku roześmianej Dorotki.

Dorotka już raz zniknęła ze Sławkiem. Powrót Kacpra Kuszewskiego to zwiastun drugiego wyjazdu?

Uważni widzowie "Przyjaciółek" z pewnością pamiętają, że Dorotka już raz zniknęła z życia Ingi, Patrycji, Anki i Zuzy (Anita Sokołowska). Potem Markiewicz zmarła, a fani nie mogli przejść obok tej straty obojętnie. I właśnie po tragicznych wydarzeniach w życiu przyjaciółek nastąpił powrót Dorotki. Okazało się, że kurort prowadzony ze Sławkiem (Kacper Kuszewski) na Zanzibarze spłonął, a kobieta nie dała rady udawać, że nadal jest wziętą bogaczką.

Jak wiadomo, Kacper Kuszewski powrócił do obsady "Przyjaciółek" pod koniec 25. sezonu. Sławek powiedział Dorotce o odbudowaniu pensjonatu i chęci rozpoczęcia dalszego życia razem. Czy to był wstęp do ponownego zniknięcia Dorotki?!

Nowa Gabi zastąpi Dorotkę?

Jak informowaliśmy, w życiu Ingi, Anki i Patrycji pojawi się charyzmatyczna Gabi. Edyta Herbuś dołącza do obsady "Przyjaciółek" w 26. sezonie! To oczywiście nie jest "druga Dorotka", a zupełnie nowy wątek. Gabi przyjedzie do Warszawy za miłością, ale już wiadomo, że nie wszystko pójdzie po jej myśli.

Czy widzowie doczekają się Dorotki na ekranie? Scenariusz z pewnością zakłada dalsze losy tej postaci. Pytanie tylko, czy Dorotka nadal będzie obecna w życiu Anki, Ingi i Patrycji, a może jednak ponownie zniknie ze Sławkiem i nie będzie tyle pokazywać się na ekranie? Oficjalne odpowiedzi padną niedługo.