Przyjaciółki, odcinek 301: Tragiczny powrót Sławka! Dorotka naśle na niego policję - ZDJĘCIA

"Przyjaciółki" 25 sezon, odcinek 11 (odcinek 301) - czwartek, 15.05.2025, o godz. 21.15 w Polsacie

W 301 odcinku "Przyjaciółek" widzowie doznają szoku na widok Sławka! I nic dziwnego, gdyż po raz ostatni widzieli w obsadzie Kacpra Kuszewskiego aż 4 lata temu i nie sądzili, że jeszcze wróci. A zwłaszcza po swoim rozstaniu z Dorotką na Zanzibarze, gdzie pozostał w przeciwieństwie do swojej kochanki i jej córki. Dlatego i jego powrót do Polski będzie prawdziwym zaskoczeniem i dla niczego nieświadomej Grabowskiej!

Tym bardziej, że początkowo weźmie go ona za pedofila, wypisującego do jej córki! Zdradzamy, że Grabowska w końcu się domyśli, że Mirandka wcale nie pisze non stop z Marysią (Zofia Cybul) tylko z jakimś mężczyzną, poznanym w Internecie. Tym bardziej, gdy zobaczy, że wiadomości przychodzą z nieznanego numeru! I oczywiście tak tego nie zostawi! Ale wcale nie wpadnie w panikę! A wręcz przeciwnie, gdyż w głowie wymyśli już lepszy plan!

Dorotka weźmie Sławka za pedofila i zastawi na niego pułapkę z Norbertem w 301 odcinku "Przyjaciółek"!

W 301 odcinku "Przyjaciółek" Dorotka natychmiast zaalarmuje o wszystkim Norberta i wspólnie z nim i jego kolegami z policji postanowią zastawić na niego pułapkę. Dorośli wykorzystają Mirandkę jako przynętę, która umówi się z mężczyzną na spotkanie w parku, gdzie już w samochodach w gotowości będą czekać funkcjonariusze z matką dziewczynki na czele!

Tyle tylko, że w 301 odcinku "Przyjaciółek" mężczyzna nie zjawi się na czas, co już wzbudzi niepokój Dorotki. Grabowska zacznie podejrzewać, że "pedofil" mógł się wszystkiego domyśleć i się wycofać, ale Norbert za wszelką cenę spróbuje ją uspokoić i każe cierpliwie czekać! I słusznie, gdyż w końcu nieznajomy się pojawi!

- No, nie ma go. Nie ma go... Może się wystraszył albo się jakoś zorientował. Norbert, musisz złapać tego zboczeńca. Rozumiesz? Ty go musisz złapać - zacznie nalegać zaniepokojona Dorotka.

- Spokojnie. Czekajmy - spróbuje ją opanować Norbert.

Grabowska dozna szoku na widok Sławka w 301 odcinku "Przyjaciółek"!

I w tym momencie w 301 odcinku "Przyjaciółek" Dorotka i Norbert dostaną cynk od pozostałych policjantów, którzy zauważą mężczyznę, zbliżającego się w kierunku Mirandki! I natychmiast ruszą do akcji, jak tylko zauważą, że córka Dorotki się do niego zbliża!

- Cel się zbliża. Podchodzi do dziecka - usłyszą w krótkofalówce, po czym padnie hasło - Akcja! Policja, ręce na widoku, nie ruszaj się!

W tej chwili w 301 odcinku "Przyjaciółek" zszokowana Mirandka zacznie krzyczeć wniebogłosy, aby policjanci go zostawili, ale nikt nie będzie jej słuchał. W tym także własna matka, która od razu do niej podbiegnie i zacznie ją uspokajać, jeszcze nieświadoma tego, że mężczyzną, z którym umówiła się jej córka jest właśnie Sławek!

- Zostawcie go! Zostawcie! Zostawcie go! - zacznie błagać odciągana przez funkcjonariuszy Mirandka.

- Kochanie! Już wszystko dobrze! - zacznie uspokajać ją Dorotka, ale jak się okaże wcale niesłusznie, co i jej córka postara się przekazać - Mamo, co się dzieje? Zostawcie go!

A wszystko przez to, że wtedy w 301 odcinku "Przyjaciółek" w końcu odezwie się i obróci mężczyzna, w którym Dorotka rozpozna Sławka! I aż ją zamuruje!

- Panowie, o co chodzi? Dorotka…? – spyta zdezorientowany Sławek, czym aż wprawi byłą kochankę w osłupienie, gdyż zupełnie nie będzie miała ona pojęcia o jego kontakcie z Mirandką, a co więcej i jego powrocie z Zanzibaru do nic do Polski! Ale oczywiście, wtedy odwoła całą akcję i nie wpakuje byłego kochanka do więzienia!