Przyjaciółki, 26 sezon. Tak wyglądała sesja zdjęciowa gwiazd. Nie każdemu się spodobała - ZDJĘCIA, WIDEO

Sesja zdjęciowa do 26. sezonu "Przyjaciółek"

Wideo, które udostępniono w mediach społecznościowych, pokazuje trzy główne bohaterki produkcji w pełnej krasie. Ubrane w długie, kobiece kreacje, z wyraźnie zaakcentowanym makijażem i starannymi fryzurami, pozowały na tle jasnego planu zdjęciowego. Całość ma charakter promocyjny, ponieważ fotografie i nagrania wykorzystane zostaną przy okazji promocji nowej odsłony serialu, która wraca na antenę Polsatu jesienią.

Głosy zachwytu i krytyki

Widzowie od razu ruszyli do komentowania. Pod nagraniem można znaleźć zarówno entuzjastyczne wpisy, jak i bardziej krytyczne opinie.

- Łooo matko, Ankę znów ubieracie w te długie kiece... okropieństwo – narzekała jedna z internautek.

- Tak, ale bez Zuzy to już nie ten sam serial - dodała inna.

Mimo takich komentarzy, zdecydowana większość fanów chwaliła stylizacje aktorek.

Bohaterki znów w centrum uwagi

Nowa sesja ma symboliczne znaczenie – pokazuje, że w 26. sezonie Anka, Inga i Patrycja ponownie będą musiały zmierzyć się z poważnymi problemami. Strzelecka (Magdalena Stużyńska-Brauer) wraz z Pawłem (Bartłomiej Kasprzykowski) znajdzie się w trudnej sytuacji rodzinnej, która odbije się na ich małżeństwie. Patrycja (Joanna Liszowska) nie zdradza zbyt wiele, ale jak przyznała w rozmowie z Polsatem, „życie zaskakuje i wszystko może się wydarzyć”. Z kolei Inga (Małgorzata Socha) spróbuje ułożyć sobie życie u boku przystojnego architekta.Premiera nowych odcinków „Przyjaciółek” odbędzie się 11 września 2025 roku o godz. 21:40 w Polsacie. Twórcy obiecują sporo niespodzianek, zwroty akcji i jeszcze więcej emocji – nie tylko w życiu głównych bohaterek, ale także w losach ich dorosłych już dzieci.