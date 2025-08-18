Przyjaciółki, 26 sezon. Patrycja zdradza, co wydarzy się w nowych odcinkach. „Życie zaskakuje” 

13 lat na antenie. „Przyjaciółki” wracają z nowym sezonem.

„Przyjaciółki” to jedna z najdłużej emitowanych produkcji Polsatu. Od premiery w 2012 roku minęło już 13 lat, a historie czterech przyjaciółek - Ingi (Małgorzata Socha), Patrycji (Joanna Liszowska) i Anki (Magdalena Stużyńska-Brauer) wciąż cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Każdy sezon to opowieść o miłości, przyjaźni, zdradach, sukcesach i porażkach, czyli o wszystkim tym, co bliskie także widzom w prawdziwym życiu.

Nowa, 26. seria nie będzie wyjątkiem. – Jak to u przyjaciółek, dzieje się. Dzieci nam porosły, dojrzewają i zaczynają mieć swoje problemy. Tak więc śledzimy losy bohaterek, ale i kolejnego pokolenia – zdradziła Joanna Liszowska w rozmowie z Polsatem.

„Życie zaskakuje” – także w serialu „Przyjaciółki”

Choć aktorka nie chce ujawniać zbyt wielu szczegółów, to zapowiada, że widzów czekają niespodzianki.

– Życie zaskakuje i to naszych przyjaciółek też jest zaskakujące. Wszystko zdarzyć się może – powiedziała tajemniczo. Dodała również, że jak co roku pozostaje wierna zasadzie, by nie zdradzać fabuły przed premierą.

Wypowiedź Liszowskiej sugeruje jednak, że w nowych odcinkach pojawią się wątki związane nie tylko z głównymi bohaterkami, ale także z ich dorosłymi już dziećmi. To właśnie oni coraz częściej stają w centrum wydarzeń, a ich wybory i problemy wpływają na życie matek.

Siła kobiet

Fenomen „Przyjaciółek” tkwi nie tylko w samej fabule, ale również w wyjątkowej energii, jaką aktorki wnoszą na plan. Wiele razy dawały do zrozumienia, że klimat podczas kręcenia kolejnych sezonów serialu jest wyjątkowy. Aktorki znają się prywatnie, wiele ze sobą przeżyły i mają w sobie oparcie.

Czego się spodziewać w nowych odcinkach?

Choć aktorka nie zdradziła zbyt wiele, wiadomo, że każda z bohaterek stanie przed kolejnymi wyzwaniami. Anka i Paweł (Bartłomiej Kasprzykowski) zmierzą się z problemami rodzinnymi, które mogą ochłodzić ich relację. Inga spróbuje ułożyć sobie życie po burzliwej przyjaźni z Borysem (Piotr Stramowska), a Dorota (Agnieszka Sienkiewicz-Gauer) zniknie i to prawdopodobnie na dobre! W centrum wydarzeń coraz częściej znajdą się także dorosłe dzieci bohaterek, które same zaczynają mierzyć się z dorosłością i jej konsekwencjami.

Start nowego sezonu „Przyjaciółek”

Premiera 26. sezonu „Przyjaciółek” odbędzie się 11 września o godz. 21:40 w Polsacie. Nowe odcinki zapowiadają się na pełne emocji i niespodzianek.