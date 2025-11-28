Koniec Przyjaciółek. Nie będzie kolejnego sezonu! Trudna decyzja Polsatu

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-11-28 12:43

"Przyjaciółki" znikają z telewizji na zawsze! Telewizja Polsat zakończyła produkcję serialu, który był emitowany od trzynastu lat i przez ten czas zyskał wierne grono fanów. Miniony 26 sezon "Przyjaciółek" był ostatnim w historii. W wiosennej ramówce Polsatu nie będzie już kontynuacji historii Patrycji (Joanna Liszowska), Ingi (Małgorzata Socha), Anki (Magdalena Stużyńska), ich rodzin, przyjaciół i wrogów. Stacja planuje jednak odcinek specjalny "Przyjaciółek", który będzie pożegnaniem z bohaterkami. Poznaj szczegóły.

Koniec serialu "Przyjaciółki". Polsat nie nakręci kolejnego sezonu!

Po emisji finałowego odcinka 26 sezonu serialu "Przyjaciółki", telewizja Polsat ogłosiła, że podjęła trudną decyzję o zakończeniu produkcji. W wiosennej ramówce w 2026 roku nie zobaczymy zatem kolejnej 27 serii. Mimo że ostatni odcinek wskazywał na to, że będzie ciąg dalszy, że pozostało tyle pytań bez odpowiedzi, że  widzowie dowiedzą się jeszcze jak potoczą się dalej losy Ingi, Patrycji i Anki oraz ich bliskich. Kontynuacji jednak nie będzie. 

Będzie odcinek specjalny "Przyjaciółek" na pożegnanie

Po 13. latach "Przyjaciółki" znikną z Polsatu, zamykając tym samym ważny rozdział w historii telewizji. Ale to wcale nie oznacza, że fani nie zobaczą już więcej uwielbianych bohaterek. Planowany jest bowiem odcinek specjalny "Przyjaciółek", który będzie pożegnaniem nie tylko z postaciami, ale i z liczną obsadą, w której nie zabrakło najlepszych aktorek, takich jak: Małgorzata Socha, Joanna Liszowska, Magdalena Stużyńska, Anita Sokołowska, Agnieszka Sienkiewicz, a ostatnio także Natalia Rybicka i Edyta Herbuś. 

"Przyjaciółki" nie wrócą na antenę Polsatu wiosną 2026 roku

Pierwszy odcinek "Przyjaciółek" został wyemitowany 6 września 2012 roku i od razu spotkał się z uznaniem widzów. Od tego momentu 314 czwartkowych wieczorów widzowie w Polsacie spędzali właśnie z „Przyjaciółkami”. Serial to 13 lat, 26 sezonów i 314 odcinków oraz miliony widzów śledzących serial zarówno w telewizji, jak w internecie. W czwartek 27.11.2025 roku, został wyemitowany ostatni odcinek 26 sezonu, który tym samym zakończył serial. Niestety wiosną "Przyjaciółki" nie wrócą. 

Przyjaciółki. Koniec Dorotki. Agnieszka Sienkiewicz potwierdza odejście z serialu
Super Seriale SE Google News
Koniec Przyjaciółek. Nie będzie kolejnego sezonu! Trudna decyzja Polsatu
21 zdjęć