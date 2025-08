Przyjaciółki. Znamy datę premiery 26. sezonu! Zmieni się godzina emisji

Kiedy wystartuje 26. sezon "Przyjaciółek"?

To już pewne, że "Przyjaciółki" wrócą na antenę Telewizji Polsat z kolejnym 26. sezonem! Aktorzy już jakiś czas temu wrócili na plan, aby realizować zdjęcia do następnego sezonu, a teraz na oficjalnej prezentacji jesiennej ramówki stacji padła konkretna data, a wraz z nią i nowa godzina emisji kultowego serialu, bo w tym sezonie będzie ona inna niż dotychczas!

Tyle tylko, że na premierę 26. sezonu "Przyjaciółek" widzowie będą musieli trochę poczekać, gdyż wcale nie nastąpi ona tak szybko! I choć uwielbiany serial wróci na antenę już we wrześniu, to jednak nie nastąpi to w pierwszy czwartek miesiąca, tak samo jak miało to miejsce rok temu! A zatem, kiedy ruszy emisja?

Będzie nowa godzina emisji 26. sezonu "Przyjaciółek"!

26. sezon "Przyjaciółek" ruszy dopiero w drugi czwartek miesiąca, a więc 11 września! I wówczas zmieni się także i jego pora emisji, gdyż nie będzie już emitowany tak jak do tej pory o 21.15 tylko 25 minut później, a więc o 21.40!

A wszystko przez to, że opóźni się także emisja poprzedzającego go programu "Nasz nowy dom", który zacznie się dopiero o 20.30, a nie jak dotychczas o 20.10. Ale nie zmieni się jedno! A mianowicie to, że tuż po niej na antenie Telewizji Polsat pojawią się uwielbiane "Przyjaciółki"!

Co wydarzy się w 26. sezonie "Przyjaciółek"?

26. sezon "Przyjaciółek" będzie liczył 12 odcinków, a premierowy 303 odcinek widzowie zobaczą już 11.09.2025 roku o 21.40 na Polsacie. I z pewnością da on odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania z 25. sezonu!

A to dlatego, że w 26. sezonie "Przyjaciółek" widzowie zobaczą, co wydarzy się w życiu Ingi (Małgorzata Socha), która w końcu zdecydowała się związać z Borysem (Piotr Stramowski), nad którym zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym zawisną czarne chmury, gdy odkryje poczynania swojego nowego pracodawcy.

Oprócz tego, w 26. sezonie "Przyjaciółek" fani zobaczą jak potoczą się dalsze losy Julki (Nicole Bogdanowicz), córki Anki (Magdalena Stużyńska-Bauer) i Pawła (Bartłomiej Kasprzykowski), którzy po akcji z Oliwerem (Aleksander Paprocki) będą musieli mierzyć się z kuratorem i dalszymi sekretami rodziny.

A Patrycja (Joanna Liszowska) w 26. sezonie "Przyjaciółek" będzie musiała stawić czoła kolejnym problemom, których źródłem będzie nieobliczalna matka Darii (Aurora Myśliwiec), Agata (Agata Bykowska), której wcześniej sama zdecydowała się pomóc wbrew ostrzeżeniom jej córki. I przez to i jej rodzina zostanie wystawiona na poważną próbę!

I przede wszystkim, co w 26. sezonie "Przyjaciółek" dalej stanie się z Dorotką (Agnieszka Sienkiewicz-Gauer) po propozycji Sławka (Kacper Kuszewski). Czy zdecyduje się z nim wrócić na Zanzibar, a jej miejsce obok Ingi, Anki i Patrycji zajmie nowa bohaterka, a prywatnie kuzynka Roberta (Krzysztof Wieszczek), Gabi (Edyta Herbuś)? I co stanie się z zakochanym w niej Dagmarem (Marcin Korcz)? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem w 26. sezonie "Przyjaciółek"!