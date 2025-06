Przyjaciółki

Przyjaciółki, 26 sezon. Gabi dołącza do obsady! Edyta Herbuś zagra szaloną kuzynkę Roberta - ZDJĘCIA

26. sezon serialu "Przyjaciółki" pełen zaskoczeń! Na ekranie zagości szalona Gabi (Edyta Herbuś) i wszystko wskazuje na to, że skradnie serca widzów! Życiowa, zabawna, nieco pogubiona kuzynka Roberta (Krzysztof Wieszczek) przyjedzie do Warszawy za miłością, ale jak to w takich sprawach bywa - nie zawsze plany idą zgodnie z życzeniem. Gabi z pewnością będzie mogła liczyć na wsparcie Ingi (Małgorzata Socha), Patrycji (Joanna Liszowska) lub Anki (Magdalena Stużyńska). Czy wszystkie ją polubią? A może Gabi wprowadzi chaos i zamęt? Zobacz ZDJĘCIA nowej bohaterki w serialu "Przyjaciółki".