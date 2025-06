Przyjaciółki

Przyjaciółki. Ruszyły zdjęcia do następnego sezonu! Są pierwsze ujęcia z planu - ZDJĘCIA

Ruszyły zdjęcia do 26. sezonu „Przyjaciółek”! Aktorki spotkały się na planie, czego już nie ukrywają. Podzieliły się nawet wspólnymi ujęciami zza kulis kręcenia kolejnych wątków do roli Ingi (Małgorzata Socha), Patrycji (Joanna Liszowska) oraz Anki (Magdalena Stużyńska). Nigdzie nie widać jednak Dorotki (Agnieszka Sienkiewicz-Gauer), która pod koniec minionego sezonu serialu przeżyła niemały szok… Co wydarzy się w kolejnym sezonie „Przyjaciółek” po wakacjach? Sprawdź, co już wiadomo.