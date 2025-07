Przyjaciółki, 26 sezon. Julka zostawi Tomasza i zwiąże się z Kacprem? Przez niego straciła Oliwiera - ZDJĘCIA

Koniec Julki i Tomasza w 26. sezonie "Przyjaciółek"?

W 26. sezonie "Przyjaciółek" Julka i Kacper będą razem? Bardzo możliwe, że w końcu staną się kimś więcej niż tylko przyjaciółmi! Tym bardziej, że Wasilewski nawet nie próbował ukryć, że czuje do Strzeleckiej coś więcej. Jednak wówczas przeszkodę stanowił dla niego Tomasz, w którym była zakochana córka Anki (Magdalena Stużyńska) i Pawła (Bartłomiej Kasprzykowski) i to nawet mimo silnej niechęci Oliwiera, który nie był w stanie zaakceptować partnera matki!

Do tego stopnia, iż wymyślił historię o tym, że Tomasz się nad nim znęcał, przez co o mały włos adwokat nie wylądował za kratami, a Julka nie straciła dziecka! Szczególnie, gdy niechcący właśnie za sprawą Kacpra wyszło na jaw to, iż wiedziała o jednym i jak się okazało jedynym incydencie jej partnera z jej synem. I choć w finale 25. sezonu wszystko wyszło na jaw, gdy Oliwier w końcu powiedział prawdę, a tym samym oczyścił Tomasza z zarzutów, to jednak wiele wskazuje na to, że tego jego związek z Julką w 26. sezonie "Przyjaciółek" nie przetrwa!

Kacper wciąż będzie blisko Strzeleckiej w 26. sezonie "Przyjaciółek"!

Wszystko przez to, że aktorzy już ochoczo pracują na planie do 26. sezonu "Przyjaciółek" i chętnie chwalą się efektami swoich prac na Instagramie, gdzie w ogóle nie widać Tomasza! W przeciwieństwie do Kacpra, którego można dostrzec u boku Julki i to nie bez okazji, bo urodzin Oliwiera, w których oprócz Strzeleckich udział wezmą także - dziewczyna Stasia (Antoni Borowski), Marianna (Emilia Walus), a także właśnie Kacper.

Czy już jako kolejny partner Julki w 26. sezonie "Przyjaciółek"? A może wciąż tylko i aż przyjaciel, gdyż przecież po tym, co się stało, to i tak będzie dużo, że wciąż będzie mile widziany w domu Strzeleckich, ale być może i w pracy, gdzie pracował przecież jako aplikant u Anki i Pawła!

- Besties, buddies & other creatures… / kręcimy 26 sezon @przyjaciolkipolsat ❣️ - napisała Nicole Bogdanowicz pod zdjęciami z planu ze swoją rodziną i znajomymi, w tym także i z Kacprem, który także nie pozostał jej dłużny i dość wymownie to skomentował - 🥰🥰🥰.

Czy Julka i Kacper będą razem w 26. sezonie "Przyjaciółek"?

Czy zatem w 26. sezonie "Przyjaciółek" tą dwójkę połączy coś więcej? I przede wszystkim czy Julka faktycznie zostawi Tomasza? Widząc uśmiech na twarzy Oliwiera, to wydaje się bardzo prawdopodobne, że jego matka w końcu się z nim rozstanie! Ale czy w 26. sezonie "Przyjaciółek" zwiąże się z Kacprem? To tego dowiemy się już niebawem!