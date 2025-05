Przyjaciółki. Czy będzie kolejny 26 sezon? Kiedy nowy 303 odcinek?

Wstrząsający finał 25 sezonu "Przyjaciółek"! Czy będzie kolejny?

"Przyjaciółki" nie skończą się na 25 sezonie i 302 odcinku, w którym losy głównych bohaterek ponownie staną pod znakiem zapytania? Póki co widzowie jeszcze nie mogą być pewni, czy powstanie kolejny sezon "Przyjaciółek", bo Polsat nie ogłosił oficjalnej decyzji w tej sprawie.

Niestety każda kolejna seria gromadzi coraz mniej widzów, a spadki wyników oglądalności są dość widoczne. Ale mimo z każdym kolejnym sezonem tego stacja decyduje się kontynuować losy 4 uwielbianych przyjaciółek - Ingi, Anki, Patrycji i Dorotki. Czy zatem i tym razem będzie podobnie w przypadku 26 sezonu i kolejnego 303 odcinka?

Bardzo możliwe, gdyż finał 25 sezonu i ostatniego 302 odcinka "Przyjaciółek" da jeszcze nadzieję na to, że powstanie kolejna odsłona uwielbianego serialu! I choć w finale wyjaśni się w końcu wątek syna Julki (Nicole Bogdanowicz), a wnuka Anki i Pawła (Bartłomiej Kasprzykowski), to pozostałych widzowie nie mogą być tacy pewni!

Co prawda, w ostatnim odcinku Inga w końcu wróci do Borysa (Piotr Stramowski), ale pozostanie jeszcze wątek Natalii (Natalia Rybicka) i jej córki, a także wątki matki Darii (Agata Bykowska), której pomagała Patrycja, jak i Dorotki, która znów będzie musiała wybierać, ale tym razem między Dagmarem (Marcin Korcz), a Sławkiem (Kacper Kuszewski)! Czy rozwinięcia tych wątków poznamy właśnie w 26 sezonie i 303 odcinku "Przyjaciółek"?

Kiedy wystartowałby 26 sezon "Przyjaciółek" w Polsacie?

Tego widzowie "Przyjaciółek" jeszcze nie mogą być pewni, gdyż oficjalna decyzja Telewizji Polsat w tej sprawie jeszcze nie została ogłoszona i raczej przed finałem, jak i w jego trakcie najprawdopodobniej również nie zostanie ogłoszona! A dopiero po i wówczas na pewno o tym poinformujemy!

Ale póki co możemy przypuszczać, że gdyby Polsat ponownie zdecydował się na kontynuację kultowych "Przyjaciółek", to 26 sezon wróciłby do emisji wraz z jesienną ramówką stacji, a więc najprawdopodobniej nowy 303 odcinek widzowie zobaczyliby w pierwszy czwartek września - 4.09.2025 roku o 21.15 tak jak miało to miejsce do tej pory! A to by oznaczało, że na dniach aktorzy wróciliby na plan "Przyjaciółek", aby nagrywać nowe odcinki! Ale czy to faktycznie się wydarzy? Na odpowiedź na to pytanie musimy jeszcze chwilę poczekać!

Co wydarzyłoby się w 26 sezonie "Przyjaciółek"?

Pomysłów na 26 sezon "Przyjaciółek" z pewnością by nie zabrakło, gdyż widzowie chętnie dowiedzieliby się, jak potoczyłyby się dalsze losy Julki i Tomasza (Piotr Grabowski) po fałszywym oskarżeniu Oliwiera (Aleksander Paprocki), a także jak w tej sytuacji zachowaliby się Strzeleccy.

Oprócz tego widzowie zobaczyliby, czy tym razem związek Ingi i Borysa by przetrwał, a także co dalej stałoby się z Natalią i jej dzieckiem, w pomoc którym para tak mocno się włączyła. Poza tym, obejrzeliby, co stanie się dalej w relacji Darii (Aurora Myśliwiec) i jej matki, którą tak wspierali Patrycja z Wiktorem, a także, z kim ostatecznie w 26 sezonie "Przyjaciółek" byłaby Dorotka!