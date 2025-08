Przyjaciółki, 26 sezon. Agnieszka Sienkiewicz pierwszy raz o odejściu. To koniec roli Dorotki!

Koniec Dorotki w "Przyjaciółkach". Agnieszka Sienkiewicz pierwszy raz o odejściu

Jak wspominaliśmy, rola Dorotki w 26. sezonie "Przyjaciółek" wciąż stała pod znakiem zapytania. Aktorka Agnieszka Sienkiewicz-Gauer nie pojawiała się na planie i nie było jej widać we wspólnych scenach, które widzowie zobaczą dopiero na jesień. To dawało do myślenia, ale nie było żadnego potwierdzenia, co czeka postać Grabowskiej. Teraz aktorka potwierdza odejście z produkcji "Przyjaciółek"! To już pewne, że Dorotka zniknie.

Czy Dorotka pojawi się w najnowszym sezonie "Przyjaciółek"? Nie, nie pojawi się. To jest moja decyzja, bardzo przemyślana. Wiem, że wiele z was będzie na mnie zła, bo wiem jak uwielbiacie tę postać i ja jestem za to ogromnie wdzięczna, ale to jest moment, żeby spróbować kolejnych projektów zawodowych, które czekają na mnie już jesienią, dwa bardzo ważne dla mnie projekty teatralne. W moim życiu równowaga między pracą a czasem dla rodziny jest szalenie ważna i po prostu żeby tę równowagę zachować, musiałam z czegoś zrezygnować (...) – wyznała Agnieszka Sienkiewicz-Gauer na swoim Instagramie.

Dorotka odejdzie z serialu razem ze Sławkiem?

Już pod koniec 25. sezonu widzowie „Przyjaciółek” byli świadkami zaskakującego powrotu Sławka (Kacper Kuszewski), dawnej miłości Doroty i ojczyma Mirandki. Po kilkuletniej nieobecności pojawił się nagle, by przekazać jej wiadomość, która wywróciła jej życie do góry nogami – odbudował pensjonat na Zanzibarze i chce, by wróciła z nim i córką do dawnego życia!

– Twój pensjonat, czeka na ciebie. I ja też – mówił wzruszony Sławek.

Finałowa scena z Dorotką i Sławkiem dała jasny sygnał, że bohaterka może ponownie wyjechać z Polski, tym razem na dobre. Czy razem z nim zniknie z życia Ingi (Małgorzata Socha), Patrycji (Joanna Liszowska) i Anki (Magdalena Stużyńska)? Wszystko wskazuje na to, że tak! Odejście Agnieszki Sienkiewicz to definitywny koniec tej historii.

Nowa twarz w obsadzie "Przyjaciółek"! Gabi namiesza w życiu bohaterek

Choć widzowie będą musieli pożegnać się z Dorotką, w 26. sezonie pojawi się nowa bohaterka, która może wypełnić pustkę. Mowa o Gabi (Edyta Herbuś), czyli ekscentrycznej kuzynce Roberta, która przyjeżdża do Warszawy w poszukiwaniu miłości. Pełna energii i nietuzinkowego stylu, szybko wpadnie w oko widzom. Czy zdobędzie też sympatię przyjaciółek?

Gabi to postać z charakterem – pełna pasji, ale i chaosu. Na pewno nie przejdzie niezauważona i mocno wpłynie na układ sił w grupie Ingi, Anki i Patrycji.

Nowy rozdział dla Agnieszki Sienkiewicz-Gauer

Choć pożegnanie z Dorotką nie będzie łatwe, Agnieszka Sienkiewicz nie żegna się z ekranem na zawsze. Już jesienią zobaczymy ją w dwóch ważnych projektach teatralnych. Aktorka jasno zaznacza, że to czas na zmiany i nowe wyzwania, a decyzja o odejściu z „Przyjaciółek” była trudna, ale konieczna.