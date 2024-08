M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1809: Ania nie opuści Kamy w najgorszych chwilach. Zobaczy siostrę w najgorszym stanie - ZDJĘCIA

W 1809 odcinku "M jak miłość" relacja Ani (Alina Szczegielniak) i Kamy (Michalina Sosna) zostanie wystawiona na poważną próbę. Zazwyczaj to ukochana Marcina (Mikołaj Roznerski) wspierała młodszą i mniej doświadczoną Anię, ale sytuacja się obróci. Kama źle zniesie rozstanie z Chodakowskim, bo nie przewidzi, co właściwie stało się z partnerem. Każdy wie o porwaniu, ale bliscy nie będą w stanie ustalić, co wydarzyło się później. W 1809 odcinku "M jak miłość" Ania otoczy siostrę opieką. Zobacz poruszające ZDJĘCIA.