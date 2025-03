Zatoka szpiegów 2, odcinek 14: Eva wszystkich przechytrzy! Franz będzie bez szans – ZDJĘCIA

„Zatoka szpiegów" odcinek 14 (sezon 2, odcinek 5) - niedziela, 30.03.2025, o godz. 20.20 w TVP1

Franz mocno się zdziwi, kiedy na prośbę Evy, przekazaną mu przez Bergmana (Paweł Ławrynowicz), zostanie od niej odsunięty. Ziemia usunie mu się spod stóp, bo cały jego misterny plan porwania Jadzi z ośrodka może spalić na panewce.

Eva alianckim szpiegiem w 14. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 5)

W 14. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 5) Eva będzie w swoim pokoju w pensjonacie odszyfrowywać rozkaz ze swojej centrali. I tak okaże się, że pracuje dla alianckiego, nie sowieckiego wywiadu: „Hide her on your boat and await further orders regarding Hedwig Weissbrot” – będzie głosiło polecenie, czyli „Ukryj ją na swojej łodzi i wyczekuj dalszych rozkazów odnośnie Hedwig Weissbrot”. Dlaczego Franz nie wie o tym, że w Gdyni działa szpieg tego samego wywiadu…? A Stromberg nie wie o nim?

Rozgrywka Evy i Franza w 14. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 5)

W 14. odcinku serialu "Zatoka szpiegów" (sezon 2, odcinek 5) Franz popędzi do pensjonatu Evy i zażąda klucza do jej pokoju. W popielniczce znajdzie resztkę spalonego papieru z nazwiskiem Jadzi. Domyśli się, że Stromberg ma jakieś swoje plany związane z dziewczynką. W porcie dowie się, że już odpłynęła. W Rzucewie Eva dokooptuje jeszcze Jadzię do grupy dziewczynek, które weźmie ze sobą w rejs, by zrobić z nimi piknik na plaży. Podczas niego Redlińska ma pójść do lasu i spotkać się tam z Anią (Maria Świłpa) – to część planu Franza. Taką informację przemycił dla niej wcześniej w szmacianej laleczce od ojca. Niemcy natomiast będą czekać na inżyniera i jego córkę przy kapliczce, bo o przekazanie takiej wiadomości poprosił kucharkę z ośrodka sam Redliński (Jan Wieczorkowski), także zgodnie z planem. Dziewczynki dopłyną na plażę i rozłożą koc, a potem pobiegną do lasu nazbierać drewna na ognisko. Redlińską zatrzyma Eva:

- Jadziu, mogę tak do ciebie mówić? Nie bój się, jestem przyjaciółką twojego taty. Czy dostałaś od niego wiadomość? Pokazywałaś ją jeszcze komuś? - i coś jej wyszepcze do ucha.

Kiedy na plażę dotrze szukający Jadzi Wulf (Mateusz Nędza) z żołnierzem – bo już się przekonali, że inżyniera nigdy nie miało być przy kapliczce – wszyscy będą szukać nagle nieobecnej Redlińskiej i dojdą do wniosku, że się utopiła. O rzekomym utonięciu lub porwaniu Jadzi Franz usłyszy od Jorga (Maciej Kucharski), ale będzie pewien, że dziecko przejęli Ania i Johann (Karol Pocheć) tak, jak było umówione. Bardzo się zdziwi, kiedy dowie się od nich w kryjówce, że utonęło. Przejęty, pójdzie do portu, gdzie będzie zacumowany jacht Evy. Zapłakana, powie mu, że nigdy sobie nie wybaczy utonięcia Jadzi. Neumann wyjmie broń i każe jej zejść pod pokład. Tam, trzymając ją na muszce, zapyta, dla kogo pracuje. Nagle z ukrycia wyskoczy Jadzia i zacznie go błagać:

- Proszę jej nic nie robić. Ona była dla mnie taka miła. Wrzuciłam wstążkę do wody, weszłam na wydmy, schowałam się w starej szopie i czekałam. Później pani Eva do mnie przyszła.

Kiedy Franz na chwilę odwróci głowę, Eva będzie do niego celować ze swojego pistoletu:

- Odłóż broń.

Jak skończy się ta rozgrywka? Kto kogo pokona? Zobaczymy w odcinku 15. (sezon 2, odcinek 6) serialu "Zatoka szpiegów".