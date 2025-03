Pierwsza miłość, odcinek 3975: Michał nie żyje! Julka i Marysia dowiedzą się o śmierci Michała od Izabeli - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Pierwsza miłość, odcinek 3975: To on zastąpi Radka? Olka wmanewruje Julitę w randkę - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3975 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 18 w Polsacie

Niestety w 3975 odcinku "Pierwszej miłości" potwierdzi się, że operacja Michała, która oddał Krystianowi część swojej wątroby, miała dramatyczny finał. Ewa i Karol po zakończeniu transplantacji usłyszą od lekarza złe wieści, o tym, jaki przebieg miał zabieg i jak u Michała doszło do zatrzymania akcji serca. Domańskiego nie udało się uratować. Poświęcił swoje życie dla Krystiana, by uzależniony od narkotyków syn dostał jego wątrobę, bo ukrył przed lekarzami, że bierze leki i choruje na nadciśnienie.

Ewa w 3975 odcinku "Pierwszej miłości" ukryje przed Krystianem śmierć Michała

Śmierć Michała w 3975 odcinku "Pierwszej miłości" będzie potężnym ciosem dla Ewy, którą cały czas będzie wspierał Karol. Zdruzgotana Wekslerowa nie odważy się powiedzieć Krystianowi, że Michał zmarł. Będzie świadoma tego, że taka informacja mogłaby zabić jej syna!

Matka Kacpra w 3975 odcinku "Pierwszej miłości" przekaże Marysi i Julce, że Michał nie żyje

Tymczasem Julka w 3975 odcinku "Pierwszej miłości" nie przestanie się niepokoić o Michała. Ostatnia rozmowa z ojczymem brzmiała przecież tak, jakby się z nią żegnał. Ale Marysia zbagatelizuje obawy córki. Niespodziewanie w mieszkaniu Marysi pojawi się Izabela Nowaczyk, była kochanka Michała, która dwa lata temu chciała go zabić. Matka Kacpra (Damian Kulec) przyniesie rodzinie Domańskiego szokujące wieści.

Jak tylko Izabela przekroczy próg mieszania w 3975 odcinku "Pierwszej miłości" weźmie w ramiona Julkę i powie jej, że Michał nie żyje, że zmarł podczas operacji przeszczepu wątroby, którą oddał Krystianowi. Słowa Izabeli zabrzmią tak niedorzecznie, że Marysia nie uwierzy w to, co usłyszy. Do tego stopnia, że Marysia zacznie się kłócić z Kacprem, że jego matka kłamie. Na ich związku pojawią się pierwsze rysy…

Pożegnanie Julki ze zmarłym Michałem w 3975 odcinku "Pierwszej miłości"

Załamana śmiercią ojczyma Julka w 3975 odcinku "Pierwszej miłości" pojedzie do szpitala, by pożegnać Michała i spotkać się z Krystianem.