Pierwsza miłość, odcinek 3911: Poród Doroty bez ojca dziecka. Znów zostanie sama?

"Pierwsza miłość" odcinek 3911 - wtorek, 10.12.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3911 odcinku "Pierwszej miłości" Dorota zacznie rodzić drugie dziecko! Dwa lata temu była w ciąży z Tosią, co skrzętnie ukrywała przed Arturem. Nie wydali jej nawet bliscy, a niektórzy wiedzieli przecież o wydarzeniach w życiu kobiety. Był to m.in. Kaśka (Michał Koterski), który bił się z myślami, po czyjej stronie stać. Kulczycki właściwie w ostatniej chwili dowiedział się, że zostanie tatą.

Druga ciąża Doroty z "Pierwszej miłości"

Z drugą ciążą Doroty jest nie mniej zagmatwana sytuacja. Wszystko przez to, że po stracie pamięci kobieta nawiązała romans z Leszkiem. Nie pamiętała Artura, Tosi i swojego życia we Wrocławiu. Niby potem się odnalazła, odzyskała wspomnienia, ale związek z Kulczyckim nie był taki sam. Jej uczucia wędrowały w stronę sklepikarza. Sytuacja w życiu Artura i Doroty wymknęła się spod kontroli, doszło do hucznego rozstania, a kobieta zniknęła z Leszkiem. Do czasu, bo w poprzednich odcinkach "Pierwszej miłości" wyszło na jaw, że mężczyzna to tyran!

Dorota zacznie rodzić w samotności w 3911 odcinku "Pierwszej miłości"

Skołowana, zdezorientowana Dorota znów pojawiła się w życiu Artura. Przedstawiła mu nieciekawe fakty z życia z Leszkiem. Wpadła w duże kłopoty, a Kulczycki zapewnił, że może na niego liczyć. Doszła jeszcze kwestia ciąży Doroty, co skomplikowało sprawę.

W 3911 odcinku "Pierwszej miłości" Dorota zacznie rodzić drugie dziecko. Wszystko odbędzie się nagle, a przy kobiecie nie będzie nikogo! Zdradzamy, że Artur dostanie pilny telefon od Karola Wekslera (Karol Strasburger), który wezwie go na pomoc. Szef także znajdzie się w potwornych tarapatach, a Kulczycki się nie rozdwoi. Czy jest szansa, że zdąży na czas do szpitala? Kto pomoże rodzącej kobiecie? To wszystko już w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości".

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Marta dowie się o romansie Arka i Laury! Zbliży się do księdza Bruna