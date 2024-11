Pierwsza miłość, odcinek 3906: Kalina odetnie Krystiana od Marlenki? Zakaz zbliżania i dramat ojca bez prawa widzeń! - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3898: Dominika rzuci fabrykę na kolana. Przejmie miejsce Emilki i doprowadzi do ruiny!

"Pierwsza miłość" odcinek 3906- wtorek, 3.12.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3906 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Krystian, zdesperowany brakiem środków do życia, zdecyduje się na handel narkotykami. Dzięki temu szybko poprawi swoją sytuację finansową, co nie umknie uwadze Kaliny. Zaniepokojona nagłym przypływem gotówki u byłego partnera, zacznie podejrzewać, że Krystian znów wplątał się w nielegalne interesy. Mimo że syn Ewy (Ewa Garyluk) będzie próbował ją uspokoić, twierdząc, że znalazł dobrze płatną pracę, Kalina nie da się zwieść?

Krystian dostanie zakaz widywania Marlenki w 3906 odcinku "Pierwszej miłości"? Kalina zabroni im się spotykać!

Obawy Kaliny o bezpieczeństwo Marlenki będą rosły z każdym dniem. W 3906 odcinku serialu "Pierwsza miłość" zdecyduje się na radykalny krok - wprowadzenie jeszcze nieformalnego zakazu zbliżania się Krystiana do córki. Dla Krystiana będzie to ogromny cios, gdyż mimo swoich błędów, kocha Marlenkę i pragnie uczestniczyć w jej życiu. Kalina jednak uzna, że dobro dziecka jest najważniejsze i nie może pozwolić, by ich córka była narażona na niebezpieczeństwo związane z działalnością ojca.

Krystian znajdzie wsparcia u Alana w 3906 odcinku "Pierwsza miłość". To będzie błąd!

Zdesperowany Krystian postanowi zwrócić się o pomoc do Alana (Alan Andersz), licząc, że ten pomoże mu w kwestii jego nowego interesu. W 3906 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Krystian będzie próbował przekonać Alana, wykorzystując informacje, które mogą go skompromitować. Alan, postawiony pod ścianą, zgodzi się pomóc, jednak jego działania mogą przynieść nieoczekiwane konsekwencje.

Krystian, zdeterminowany, by odzyskać kontakt z córką, może podjąć ryzykowne decyzje, które jeszcze bardziej pogrążą go w kłopotach. Kalina natomiast będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swojej decyzji, zastanawiając się, czy postąpiła słusznie, odcinając ojca od dziecka. Czy Krystian w 3906 odcinku serialu "Pierwsza miłość" zdoła odzyskać prawo do widzeń z Marlenką? Jakie będą dalsze losy Kaliny i jej córki? Dowiemy się niebawem!