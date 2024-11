Pierwsza miłość, odcinek 3906: Krystian zostanie handlarzem narkotyków! Okłamie Kalinę w żywe oczy - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3906- wtorek, 3.12.2024, o godz. 18 w Polsacie

Krystian w 3906 odcinku "Pierwszej miłości" wymyśli nowy sposób, by wkraść się w łaski Kaliny. Wie dobrze, że matka Marlenki (Amelia i Emilia Baranowskie) nie chce pozwalać na spotkania dziewczynki z ojcem. Ma ku temu swoje powody, o których każdy doskonale wie. Krystian nawywijał takich numerów w swoim życiu, że naprawdę trudno mu zaufać. Nie mówiąc już o tym, iż jakiś czas temu w "Pierwszej miłości" naraził córkę na niebezpieczeństwo, a Kalinę próbował wsadzić do więzienia. Co prawda, potem zrozumiał część swoich błędów, ale tacy ludzie jak on, raczej się nie zmieniają.

Co zresztą udowodni już w 3906 odcinku "Pierwszej miłości", kiedy uda zaradnego, odpowiedzialnego tatusia. Wymyśli historyjkę o rzekomej dobrej pracy i nakłamie w żywe oczy.

Krystian handlarzem narkotyków. Tak zarobi na życie

Zamiast wziąć się za legalną, uczciwą pracę i pokazać wszystkim, że umie się postarać, Krystian znów właduje się w wielkie problemy. Na swoje własne życzenie, bo jako źródło dochodów wybierze nielegalny biznes sprzedaży narkotyków. To właśnie w tej branży rozkręci się na dobre, a Kalinie nakłamie na temat swojego życia. Naopowiada bzdur o dochodowej pracy, rozwoju i ambicjach. Oczywiście Kalina nie tak łatwo uwierzy byłemu ukochanemu, by od razu rzucać wszystko i oddawać mu córkę pod opiekę. Wręcz przeciwnie, w 3906 odcinku "Pierwszej miłości" żona Oskara wyczuje podstęp i nadal nie bardzo się zgodzi na spotkania Marlenki z ojcem.

Krystian zaszantażuje Alana

Krystian nie będzie pocieszony faktem, że naopowiada Kalinie historyjek o pracy i dużych zarobkach, a ona wciąż nie da mu zajmować się Marlenką. W całą sprawę w 3906 odcinku "Pierwszej miłości" wmiesza Alana (Alan Andersz). To na niego ma haka, którego chętnie użyje. Młodszy brat Oskara faktycznie pójdzie na układ z handlarzem, ale to się źle skończy... Krystian nie wyciąga wniosków z poprzednich historii ze swojego życia.