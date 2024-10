Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3888: Wstrząsające morderstwo w Wadlewie! Dzieci Kulasa znajdą ciało w lesie - ZDJĘCIA

W 3888 odcinku "Pierwszej miłości" wydarzy się coś, co wstrząśnie całą społecznością Wadlewa! Dzieci Kulasa (Marcin Sztabiński) przypadkowo natrafią na mrożące krew w żyłach odkrycie. Ciało znalezione w lesie wywoła prawdziwą falę strachu na wsi. Czy to możliwe, że psychol Mateusz (Lesław Żurek) będzie miał coś wspólnego z tym makabrycznym morderstwem? W 3888 odcinku "Pierwszej miłości" śledztwo przybierze nieoczekiwany obrót, a mieszkańcy Wadlewa będą bali się wyjść z domów. Cała ta sprawa to tylko początek ogromnych kłopotów, które czekają między innymi Emilkę (Anna Ilczuk) oraz jej ojca, Śmiałka (Paweł Okoński). Koniecznie zobacz, co wydarzy się w nadchodzących odcinkach i obejrzyj naszą GALERIĘ ZDJĘĆ z tego tragicznego momentu.