Pierwsza miłość, odcinek 3874: Mateusz na wolności! Psychopata dopadnie Martę w mieszkaniu? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Pierwsza miłość, odcinek 3883: Krystian wpakuje Alana w kłopoty! Uda jego kumpla, po czym pokaże, na co go stać - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3874 - środa, 16.10.2024, o godz. 18 w Polsacie

Ryzykowna ucieczka Mateusza z sądu w 3874 odcinku "Pierwszej miłości" skończy się tym, że psychopata znów będzie się cieszył wolnością. Ukryje się gdzieś w opuszczonym magazynie i na razie tam zostanie! Bo policja błyskawicznie zacznie pościg za psychopatycznym mordercą, który miał najbliższe 20 lat spędzić za kratkami, ale ukartował wszystko tak, żeby wymknąć się z więzienia!

W tym miejscu ukryje się psychol Mateusz w 3873 odcinku "Pierwszej miłości"

To przecież nie będzie przypadek, że w 3873 odcinku "Pierwszej miłości" przed procesem Mateusz w sądzie rozlegnie się alarm pożarowy, na miejsce wkroczą służby ratunkowe. Korzystając z zamieszania psychopata ucieknie funkcjonariuszom w przebraniu policjanta. A potem znajdzie bezpieczne schronienie. Tak jak to sobie obmyślił podczas odsiadki.

Jaki będzie kolejny ruch Mateusz w 3874 odcinku "Pierwszej miłości", którego będzie ścigała policja w cały kraju? Morderca w swojej kryjówce zacznie planować jak teraz dopaść Martę i Emilkę. Powoli zacznie przygotowania do konfrontacji ze swoimi ofiarami, które wini za to, że przez nie trafił do więzienia. Namaluje nawet plakat powitalny dla Marty i Emilki z hasłem "Widzę Was :)", żeby wiedziały, że cały czas czai się gdzieś w pobliżu.

Marta w 3874 odcinku "Pierwszej miłości" będzie gotowa na atak Mateusza

Na tym nie koniec, bo w 3874 odcinku "Pierwszej miłości" Marta zda sobie sprawę, że dopóki policja nie złapie Mateusza, to morderca w każdej chwili może ją dopaść. Ale zagrożone będą także najbliższe jej osoby, przyjaciółki, które mogą stanąć w jej obronie.

- Mateusz to jest psychopata, Marysia.. Nie mogę nikogo narażać. Jeżeli wy tutaj będziecie, to... - uprzedzi Marysię (Aneta Zając).

I w tym momencie w 3874 odcinku "Pierwszej miłości" rozlegnie się dzwonek do drzwi. Wystraszona Marta ostrożnie podejdzie do wizjera, drżąc z przerażenia, że za drzwiami stoi Mateusz... Jednak psychopata jeszcze nie odważy się zaatakować. Musi dobrze wszystko zaplanować, by tym razem osiągnąć swój cel, czyli zabić Martę i Emilkę.