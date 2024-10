Pierwsza miłość, odcinek 3873: Mateusz ucieknie z sądu przed procesem! Psychopata przebierze się za policjanta - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3876: Kacper oświadczy się Marysi w rocznicę związku? Znajdzie listy miłosne i to popchnie go do działania - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3873 - wtorek, 15.10.2024, o godz. 18 w Polsacie

Mateusz Stik w 3873 odcinku "Pierwszej miłości" odzyska wolność, a jego spryt, okrucieństwo i wyrachowanie pozwolą mu nie tylko wyjść z więzienia, ale także uciec z sądu, gdzie rozegrają się dramatyczne sceny! I to tuż przed tym jak skuty kajdankami Mateusz, który pod specjalną ochroną wkroczy do budynku sądu, stanie na sali rozpraw oskarżony o zabójstwo leśniczego, bestialskie porwanie i pobicie Marty i Emilki, uwięzienie przyjaciółek i próbę morderstwa.

Dlaczego skazany na więzienie Mateusz w "Pierwszej miłości" znów stanie przed sądem?

Dwa lata temu, także jesienią w "Pierwszej miłości" zakończył się proces Mateusza, który usłyszał surowy wyrok sądu w Jaśle. Mimo że jego prawniczka Skalska próbowała udowodnić, że psychol był niepoczytalny, że do potwornych czynów popchnęła go nieodwzajemniona miłość Emilki, krzywda, jakiej od niej zaznał, sąd skazał Mateusza na ponad 20 lat więzienia. Pogrążyły go zeznania Marty!

Proces Mateusza okazją do ucieczki psychola z więzienia w 3873 odcinku "Pierwszej miłości"

Jak to się stanie, że potwór Mateusz już w 3872 odcinku "Pierwszej miłości" będzie miał ponowny proces? Psychopata skorzysta z prawa do obrony, bo nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Nikt, łącznie z Emilką i Martą, nie będzie podejrzewał, że kolejna rozprawa sądowa przybierze tak wstrząsający obrót, że Mateusz zaplanuje wszystko tak, by uciec z sądu przed policją i strażnikami więziennymi. Gdy w budynku sądu pojawi się dym, wkroczą tam służby ratunkowe, strażacy psychol wykorzysta zamieszanie do ucieczki.

W 3873 odcinku "Pierwszej miłości" Mateusz w przebraniu policjanta będzie wolny, a Emilka i Marta na wieść o tym, że sadysta, który ich prześladował uciekł z sądu, nie będą w stanie się uspokoić. Trauma, którą przeżyły powróci na nowo. Co więcej, przyjaciółki zdadzą sobie sprawę, że skoro Mateusz udaje funkcjonariusza, nikt go jeszcze nie dopadł, to najgorsze dopiero nadejdzie.

Czy Mateusz dopadnie Emilkę i Martę w nowych odcinkach "Pierwszej miłości"?

Kolejne odcinki "Pierwszej miłości" w październiku odsłonią mroczną stronę osobowości Mateusza, którego Emilka i Marta wciąż będą musiały się bać. Bo psychol nie zapomniał o tym, przez kogo trafił za kratki, a kiedy ucieknie z więzienia będzie gotów na wszystko do odwetu.