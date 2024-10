Pierwsza miłość, odcinek 3872: Psychol Mateusz wysadzi sąd w powietrze? Emilka i Marta znów w zagrożeniu! - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3876: Kacper oświadczy się Marysi w rocznicę związku? Znajdzie listy miłosne i to popchnie go do działania - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3872 - poniedziałek, 14.10.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3872 odcinku "Pierwszej miłości" odbędzie się rozprawa, podczas której Emilka z Martą znów spojrzą w twarz psycholowi Mateuszowi. Chociaż kryminalista uchodzi za najtrudniejszego więźnia, który manipuluje i miesza, znów dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Mężczyzna pojawi się w sądzie w towarzystwie funkcjonariuszy, którzy mają za zadanie zadbać o bezpieczeństwo. Nie przewidzą, że wyjście do sądu to idealna okazja do ucieczki lub wykręcenia wielkiego numery. Marta i Emilka będą świadome, iż w każdej minucie grozi im niebezpieczeństwo. Nawet jeśli na miejscu będzie policja.

Psychol Mateusz ma plan ucieczki

W 3872 odcinku "Pierwszej miłości" psychol Mateusz wkroczy do sądu z gotowym planem. Za kratami trudno mu działać, uwolnić się spod czujnych oczu policjantów. Kiedy jednak przydarzy się okazja do wizyty w sądzie, łatwiej przygotować wielkie zamieszanie i uciec. Marta z Emilką słusznie przewidzą, że coś się święci...

Psychol Mateusz wysadzi sąd?!

Zdradzamy, że już w 3873 odcinku "Pierwszej miłości" dojdzie do nagłego wzniesienia alarmu. Okaże się, że niezbędna jest akcja straży pożarnej, bo prawdopodobnie dojdzie do podpalenia. Zrobi się wielkie zamieszanie, Emilka z Martą i Bartkiem (Rafał Kwietniewski) zostaną wyprowadzeni z budynku na zewnątrz. Pojawią się świadkowie, a coraz większa ilość osób to jeszcze łatwiejsze wmieszanie się w tłum.

Psychol Mateusz posunie się jeszcze o krok dalej. Przechytrzy wszystkich, bo przebierze się za policjanta! Z więźnia zmieni się w funkcjonariusza prawa i nikt nie zauważy jego działań. Oczywiście raczej nie będzie działał sam, ale cały przebieg szokujących wydarzeń z 3873 odcinka "Pierwszej miłości" pozostaje póki co tajemnicą. Pewny jest jednak, że Emilka i Marta mogą zacząć drżeć z niepokoju, bo kryminalista ma plan działania.