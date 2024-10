Pierwsza miłość, odcinek 3884: Marta w niebezpieczeństwie! Psychol Mateusz zdobędzie kluczowe informacje o jej życiu dzięki pewnej kobiecie - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3884 - środa, 30.10.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3884 odcinku "Pierwszej miłości" Mateusz odświeży znajomość z atrakcyjną kobietą, którą poznał niedawno. Ten psychopata jest mistrzem manipulacji, więc nie będzie miała pojęcia, że działa na jego korzyść. W 3884 odcinku "Pierwszej miłości" zobaczysz, jak Mateusz wykorzysta ją do zdobycia informacji o Marcie, nie zostawiając jej cienia szansy na obronę. Wciągnięta w jego niebezpieczną grę, kobieta stanie się kluczowym elementem w planie Mateusza.

Psychol Mateusz zdobędzie cenne informacje o Marcie w 3884 odcinku "Pierwszej miłości"

Mateusz w 3884 odcinku "Pierwszej miłości" ponownie wykaże się bezwzględnością, którą już dobrze znamy. Tym razem jego ofiarą padnie nie Marta bezpośrednio, lecz kobieta, z którą Mateusz nawiązał kontakt. Wykorzystując swój urok osobisty i umiejętności manipulacyjne, Mateusz będzie powoli zdobywał jej zaufanie.

W 3884 odcinku "Pierwszej miłości" psychopata sprytnie będzie manipulował nową znajomą, aby uzyskać informacje o życiu Marty. Kobieta, nieświadoma jego mrocznych zamiarów, zdradzi mu szczegóły, które posłużą Mateuszowi do kontynuowania swojego planu. To, co początkowo wydaje się niewinną rozmową, wkrótce okaże się dla Marty śmiertelnym zagrożeniem.

Dlaczego Marta z "Pierwszej miłości" tak bardzo boi się Mateusza?

Strach Marty przed Mateuszem ma swoje głębokie korzenie. W poprzednich odcinkach serialu Marta i Emilka (Anna Ilczuk) były uwięzione przez Mateusza w górskim domku, gdzie psychopata znęcał się nad nimi fizycznie i psychicznie. Marta była bita i grożono jej śmiercią, a sam moment uwolnienia z tej pułapki był tylko chwilową ulgą. Mateusz wykorzystał uwodzicielskie sztuczki, aby zmanipulować Martę, a następnie brutalnie ją pobił i chciał zabić. Trauma, jaką przeżyła, sprawiła, że przez długi czas nie mogła funkcjonować normalnie, a nawet zdecydowała się kupić nielegalnie broń, by czuć się bezpieczniej.

Manipulacja Mateusza w 3884 odcinku "Pierwszej miłości" przyniesie nowe zagrożenia

W 3884 odcinku "Pierwszej miłości" Mateusz ponownie wykorzysta swoją zdolność do manipulacji. Tym razem z pomocą nowo poznanej kobiety, która nieświadomie zdradzi mu ważne szczegóły na temat życia Marty. Mateusz, znany z tego, że potrafi wywierać wpływ na innych, będzie działał z ukrycia, planując kolejne kroki, które przybliżą go do zrujnowania życia Marty. Kobieta, która dostarczy mu te informacje, nawet nie zorientuje się, jak wielką rolę odgrywa w niebezpiecznej grze Mateusza.