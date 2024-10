Pierwsza miłość, odcinek 3879: Psychol Mateusz zauważony przez Andrzejka! To koniec ukrywania się w Wadlewie? - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3880: Tragiczne skutki imprezy u Anki i Białego! Przez Alana dojdzie do rękoczynów

"Pierwsza miłość" odcinek 3879 - środa, 23.10.2024, o godz. 18 w Polsacie

Andrzejek rozpozna psychola Mateusza w 3879 odcinku "Pierwszej miłości"?! Prześladowca Emilki i Bartka ulokuje się w domu pewnej staruszki, przed którą zagra zbłąkanego wędrowca. Kobieta nie będzie miała pojęcia, że to kryminalista, który uciekł z sądu przebrany za policjanta. Psychol Mateusz zrobi zamieszanie podczas rozprawy, wywoła alarm i wykorzysta sytuację. Z sukcesem ucieknie funkcjonariuszom, przebierając się za jednego z nich. Potem wkupi się w łaski pewnej kobiety z okolic Wadlewa, by zamieszkać w jej domu. Starsza pani przygarnie nieznajomego, co będzie sporym błędem.

Andrzejek rozpozna psychola Mateusza w 3879 odcinku "Pierwszej miłości"?

Emilka z Bartkiem (Rafał Kwietniewski) nie będą mieli pojęcia, jak blisko znajduje się psychol Mateusz. Mężczyzna postara się nie zwracać na siebie uwagi, zapuści zarost, a wychodząc z domu narzuci na głowę kaptur. Ktoś, kto dobrze go nie zna, nie da rady od razu rozpoznać w nim kryminalisty. Czy wybór domu staruszki w Wadlewie będzie nieprzypadkowy, a kryminalista ostrzy sobie zęby na ponowne spotkanie z Emilką? Wszystko wskazuje na to, że tak...

Żeby plan ucieczki i ukrywanie się w Wadlewie podziałały, nikt z sąsiadów starszej pani nie może na niego wpaść, rozpoznać i potem donieść policji o miejscu przebywania. Problem pojawi się w 3879 odcinku "Pierwszej miłości", kiedy Andrzejek zorganizuje imprezę blisko domostwa seniorki...

Andrzejek weźmie udział w imprezie blisko domu, gdzie ukryje się Mateusz

W Wadlewie będzie trwał okres maturalny. Młodzież zacznie świętować napisanie testów i szukać okazji do zabawy. Pośród nich znajdzie się Andrzejek, który w 3879 odcinku "Pierwszej miłości" weźmie udział w ognisku, bardzo blisko domu staruszki. Czy rozpozna psychola Mateusza? W końcu wieści o ucieczce prześladowcy Emilki dość szybko rozejdą się po Polsce. Kryminalista musi działać.