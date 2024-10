Pierwsza miłość, odcinek 3878: Nowe życie psychola Mateusza w Wadlewie. Urobi staruszkę, by zmienić tożsamość i wprowadzić nowy plan - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3878 - wtorek, 22.10.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3878 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Mateusz poszuka schronienia. Jak informowaliśmy, wydarzenia w sądzie zmienią obrót sprawy w losie skazanego kryminalisty. Wykorzysta sprawę sądową, by wywołać alarm, doprowadzić do ewakuacji budynku i przebrać się za policjanta. Przerażone Emilka (Anna Ilczuk) z Martą (Honorata Witańska) znów poczują się zagrożone. Każdy wie, że Mateusz jest zdolny do wszystkiego, byle tylko odzyskać wolność i dalej mącić. Już wiadomo, że alarm w sądzie i przebieranie się za jednego z funkcjonariuszy poskutkuje, bo mężczyzna faktycznie zwieje policji.

Mateusz uda wędrowca i stanie w progu pewnej staruszki

Zdradzamy, że w 3878 odcinku "Pierwszej miłości" Mateusz zmieni tożsamość. Założy na siebie niezwracające uwagi ciuchy, zapuści brodę i poda się za wędrowca, który potrzebuje schronienia i pomocy. Stanie w progu pewnej staruszki w jej domu na wsi i zrobi z siebie ofiarę. Nieświadoma kobieta wpuści go do mieszkania, zaproponuje herbatę i rozmowę. Na to tylko czeka psychol Mateusz - by ktoś uwierzył w jego kłamstwa i historyjki wymyślone na potrzeby ucieczki przed policją.

Psychol Mateusz złapany w Wadlewie?

Kolejne odcinki "Pierwszej miłości" to prawdziwe wyzwanie dla planów i działania Mateusza. Będzie wiedział, że w każdej chwili ktoś może go rozpoznać. I taka sytuacja wydarzy się już w 3879 odcinku "Pierwszej miłości", kiedy Andrzejek (Eryk Skonieczny) oddali się od grupy maturzystów, a potem zorganizuje ognisko i to niebezpiecznie blisko domostwa staruszki, która przygarnie "wędrowca".

Pewnym jest, że Mateusz nie da się szybko wsadzić za kraty. Specjalnie ucieknie, wymyśli nowy plan działania i zagości na wsi, by nie tak szybko dorwano go z powrotem w niewolę. Jak długo uda mu się zagrać strapionego wędrowca? Jego działania mają drugie dno... Poza tym, Mateusz znów znajdzie się niebezpiecznie blisko Emilki i Bartka (Rafał Kwietniewski).