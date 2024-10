Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3874: Wielki powrót Arka do Marty. Atak psychola Mateusza każe mu odzyskać ukochaną - ZDJĘCIA

W 3874 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Arek (Dariusz Wieteska) znów zbliży się do Marty (Honorata Witańska). Poruszające wydarzenia w sądzie zaalarmują mężczyznę. Pojawi się w drzwiach byłej ukochanej, by okazać jej wsparcie. Marta z Emilką (Anna Ilczuk) bardzo mocno przeżyją kolejne spotkanie z psycholem Mateuszem (Lesław Żurek). W 3874 odcinku "Pierwszej miłości" Arek postanowi wykorzystać trudny stan kobiety i ponownie zawitać do jej życia. Z jakim skutkiem?