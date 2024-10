Pierwsza miłość, odcinek 3870: Szokujący krok Filipa. W obawie przed stratą Igi pójdzie na całość - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3874: Wielki powrót Arka do Marty. Atak psychola Mateusza każe mu odzyskać ukochaną - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3870 - czwartek, 10.10.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3870 odcinku "Pierwszej miłości" Filip zauważy, że musi coś zrobić ze swoim życiem. Postarać się dla Igi, bo inaczej z ich związkiem może być różnie... Młody Wenerski spostrzeże, że wokół jego ukochanej kręci się pewien mężczyzna. Praca Igi polega na ciągłym kontakcie z różnymi osobami, a pilot Cezary bardzo podoba się kobietom. Duraj zwróci swoją uwagę właśnie na atrakcyjną Igę, co nie bardzo spodoba się Filipowi.

Zazdrosny Filip zacznie starania dla Igi

Wenerski stwierdzi, że musi zadbać o swój związek. Musi pokazać ukochanej, że nadal bardzo mu na niej zależy, więc w 3870 odcinku "Pierwszej miłości" przygotuje dla dziewczyny kolację. Odpali świece i udowodni, że drzemie w nim dusza romantyka. Czy to wystarczy, by stewardessa nawet nie spojrzała na przystojnego i ambitnego pilota? Niestety sprawa okaże się bardziej skomplikowana.

Iga doceni Filipa w 3870 odcinku "Pierwszej miłości"?

Zdradzamy, że Idze zrobi się miło, bo Filip faktycznie się postara, ale jednak to nie uchroni stewardessę przed bliższym kontaktem z pilotem. Mało tego, w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" Filip może zacząć się bać, bo znajomość dziewczyny z Durajem wkroczy na wyższy poziom. Zdradzamy, że Wenerski oszaleje z zazdrości, wepchnie się na spotkanie ukochanej z Cezarym, przesadzi z alkoholem, a potem czeka go niezła reprymenda. To nie może skończyć się dobrze... Początkowe starania Filipa przerodzą się w ostrą zazdrość i zaborczość.