Pierwsza miłość, odcinek 3875: Ostra kłótnia Igi i Filipa. Kryzys w związku rozkręci się na całego - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3875 - czwartek, 17.10.2024, o godz. 18 w Polsacie

Iga wścieknie się w 3875 odcinku "Pierwszej miłości". Kryzys u córki Pauliny (Jowita Budnik) i młodego Wenerskiego jest już pewny. Trochę na życzenie Filipa, bo to on wepchnie się na spotkanie ukochanej z pilotem. Cezary ewidentnie zainteresuje się piękną stewardessą, a syn Jakuba (Przemysław Sadowski) nie usiedzi na miejscu. Rzuci naukę i poleci na spotkanie Igi z Durajem. To się źle skończy...

Skacowany Filip dostanie reprymendę od Igi w 3875 odcinku "Pierwszej miłości"

Zdradzamy, że wepchnięcie Filipa na imprezę Igi z Cezarym nie skończy się dobrze. Chłopak przesadzi z alkoholem i narobi wstydu. Kiedy tylko obudzi się rankiem w 3875 odcinku "Pierwszej miłości", Iga od razu rozkręci aferę. Nie zrozumie zachowania ukochanego. On spróbuje się bronić, ale córka Pauliny będzie nieugięta.

Problemy Filipa w pracy

Buzujący kryzys w związku to jedno, ale młody Wenerski zacznie mieć też problemy w pracy. Z kiepskim samopoczuciem stawi się w barze, gdzie czekają na niego kolejne kłopoty. Chłopak mocno odżałuje zakrapianą imprezę.

Zdradzamy, że Cezary Duraj także stawi się w "Barbarianie" i z chęcią porozmawia z Filipem. Co z tego wyniknie? Czy zazdrość Wenerskiego ma duże podstawy i powinien uważać na rywala? O tym przekonamy się już niebawem.