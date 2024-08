Pierwsza miłość, odcinek 3853. Wstrząsający sekret Białego wyjdzie na jaw? Niemiła niespodzianka w mieszkaniu zmarłej ciotki!

Biały nie zniesie więcej Reterskiego w nowym sezonie „Pierwszej miłości”

W nowym sezonie serialu „Pierwsza miłość” Kamila jeszcze więcej połączy z żoną Reterskiego (Stefan Pawłowski), Melką (Ewa Jakubowicz). Biały pracuje jako jego kierowca i siłą rzeczy często jest świadkiem ciemnych sprawek Remigiusza. To bardzo niewdzięczna sytuacja, bo człowiek tak niebezpieczny jak Reterski z pewnością niełatwo zgodzi się na to, by Kamil rzucił swoją posadę wiedząc tak wiele o jego interesach i kontaktach.

Biały uwolni się spod wpływu Reterskiego w nowym sezonie „Pierwszej miłości”?

W nowym sezonie serialu po wakacjach Kamil będzie dążył do tego, by wydostać się z orbity wpływów niebezpiecznego Reterskiego i mieć zupełnie inną pracę. Coraz bardziej nie będzie mógł znieść zachowania Remigiusza względem żony. Założenie nadajnika GPS w jej telefonie uzna za nieakceptowalną przesadę, za dowód na jego obsesję kontrolowania Melki.

Nieprzyjemna niespodzianka w mieszkaniu ciotki Białego w odcinku 3853. serialu „Pierwsza miłość”

We wrześniowych odcinkach „Pierwszej miłości” Anka dowie się o chorobie ciotki Białego, z którą on od dawna nie utrzymywał kontaktów, co miało związek z jego nieszczęśliwym dzieciństwem. Dziewczyna namówi go do odwiedzenia jej w szpitalu – starszej kobiecie nie zostanie już wiele czasu. Staruszka poprosi Anię i Kamila, by przy okazji przywieźli jej parę drobiazgów z mieszkania. Tam Anka zbliży się do odkrycia wstrząsającego sekretu mającego związek z Białym. W odcinku 3853. serialu „Pierwsza miłość” ciotka umrze, a Kamil wyprawi jej pogrzeb jako najbliższy żyjący krewny. Będzie smutno, bo nikt na nim się nie pojawi, by pożegnać zmarłą. Prawie nikt! Na cmentarzu dojdzie do nieoczekiwanego spotkania. To będzie dopiero początek zaskoczeń – w mieszkaniu ciotki na Białego będzie czekać nieprzyjemna niespodzianka… Co się wydarzy? Oglądajcie 17 września!

"Pierwsza miłość" odcinek 3853 - wtorek, 17.09.2024, o godz. 18 w Polsacie