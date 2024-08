Pierwsza miłość, odcinek 3852. Jolka zwali opiekę nad córeczką na Mikiego. On tego nie wytrzyma!

Jolka zmieni się w odpowiedzialną matkę w nowym sezonie „Pierwszej miłości”?

Ciąża Jolki nie była planowana. Urodziła córeczkę Mikiemu, z którym zamieszka w nowym sezonie. Jolce będzie też pomagał oddany jej ojciec, Fabian (Tomasz Oświeciński).

Jolka nieprzygotowana na macierzyństwo w „Pierwszej miłości” po wakacjach?

Podczas prezentacji jesiennej ramówki Telewizji Polsat Justyna Zielska zapowiedziała, że Miki będzie bardzo dobrym ojcem, a o Joli nie chciała mówić w ogóle. Widzowie mogli się więc spodziewać, że w nowym sezonie nie dojdzie do magicznej przemiany córki Fabiana. Ale w innej rozmowie, z Polsatem, Zielska rozgrzeszyła swoją bohaterkę z niefrasobliwości podkreślając, że Jola „nie wie, jak powinna wyglądać prawdziwa i zdrowa miłość, ponieważ nigdy nie miała dobrego przykładu w domu”, ale „stara się”.

Jolka nie stanie na wysokości zadania jako matka w 3852. odcinku serialu „Pierwsza miłość” po wakacjach

Wbrew oczekiwaniom widzów serialu Jolka niespecjalnie zmieni się na lepsze w nowym sezonie „Pierwszej miłości”. Do roli matki nie dorasta się ot tak, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Jolka będzie spychać swoje obowiązki związane z opieką nad dzieckiem na Mikiego. To on okaże się wspaniałym tatusiem. Niestety, Jola nie będzie się zajmować obowiązkami domowymi i to też spadnie na głowę umęczonego Mikiego. Kiedy sytuacja zrobi się już bardzo napięta, wmiesza się Fabian i będzie się starał przemówić córce do rozumu. Ale Jolka nie lubi napominania, więc w rezultacie dojdzie do koszmarnej kłótni. Jej finał będzie zaskakujący, co zobaczymy 16 września w Polsacie.

"Pierwsza miłość" odcinek 3852 - poniedziałek, 16.09.2024, o godz. 18 w Polsacie