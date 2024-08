Pierwsza miłość. Maurycy zostawi Lucynkę dla Mai? Nowa tajemnicza lekarka zawróci mu w głowie

Małżeństwo Lucynki i Maurycego nie przetrwa w nowym sezonie serialu „Pierwsza miłość”?

Udawane małżeństwo Lucynki i Maurycego nieprędko się rozpadnie. Przede wszystkim dlatego, że to związek z rozsądku, którym nie będą rządzić mogące wszystko zmienić emocje. To układ, który oboje zawarli dla dobra osieroconej dziewczynki. Jej matka zmarła nie wybudziwszy się z narkozy podczas operacji. Poza tym Maurycy naprawdę kocha Lucynę i ma nadzieję, że ona z czasem też okaże mu uczucie. Można by więc sądzić, że to relacja naprawdę idealna i skazana na powodzenie. Do czasu, gdy jedno z nich nie spotka kogoś, kto zupełnie zawróci w głowie. I wiele wskazuje na to, że tak się może stać w kolejnym sezonie serialu „Pierwsza miłość”.

Maurycy da się uwieść Mai w nowym sezonie serialu „Pierwsza miłość”?

Małżeństwo Lucyny i Maurycego może się rozpaść w nowych odcinkach serialu po wakacjach. A wszystko przez to, że w życiu zawodowym Maurycego pojawi się intrygująca kobieta. W klinice We-Med zatrudni się nowa lekarka. Będzie to bardzo pozytywna osoba – pediatrka kochająca dzieci, uwielbiająca pracę, nastawiona pozytywnie do życia, pełna entuzjazmu, zawsze uśmiechnięta, ładna… Czy trzeba czegoś jeszcze, by Maurycy zaczął się nią interesować? Zadziała urok nowości i Maja (Julia Kamińska) obudzi w nim instynkt myśliwego. Zwłaszcza kiedy w małżeństwie i rodzicielstwie zrobi się trudno, bo znikąd pojawi się rzekomy wujek (Bogdan Kalus) Lusi (Kaja Ośnicka), który będzie chciał im ją odebrać.

Julia Kamińska podzieli widzów „Pierwszej miłości” w nowym sezonie po wakacjach?

Maję zagra Julia Kamińska. To aktorka, którą jedni widzowie kochają, zaś inni… nie tak bardzo. Ciekawe, jak odbiorą jej postać fani serialu. Już zdają się podzieleni. Na instagramowym profilu serialu można przeczytać zarówno pozytywne, jak i negatywne komentarze. Ciekawe, jakie przeważą, kiedy wreszcie rozpocznie się nowy sezon „Pierwszej miłości”!