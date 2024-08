Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3847: Biernacki zaskoczy Laurę nietypową propozycją. Wenerski domyśli się, że to śmiertelna pułapka

W minionym sezonie serialu "Pierwsza miłość" do Biernackiego (Krystian Wieczorek) przestał się wreszcie uśmiechać los. Najpierw Laura (Katarzyna Maciąg) doprowadziła do jego aresztowania, a potem Wenerski (Przemysław Sadowski) zwolnił go z pracy. Niestety, u mściwego Adama spowodowało to chęć odwetu na osobach, które zafundowały mu kłopoty, pomimo tego, że sam na nie zapracował. Najpierw Biernacki postanowi odegrać się na Laurze. Na szczęście będzie mogła liczyć na pomoc!