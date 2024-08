Pierwsza miłość, odcinek 3847: Biały rzuci pracę u Reterskiego? Będzie miał dość jego toksycznych gierek

"Pierwsza miłość" odcinek 3847 - poniedziałek, 9.09.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3847 odcinku "Pierwszej miłości" Biały coraz bardziej odczuje ciężar pracy u Reterskiego. Choć do tej pory starał się być lojalnym pracownikiem, manipulacje i nieuczciwe zagrywki jego szefa zaczną go przytłaczać. Reterski nie jest człowiekiem, który bierze pod uwagę uczucia innych - dla niego liczy się tylko realizacja swoich celów, nawet kosztem innych. Biały, choć z początku gotów na poświęcenia, zacznie dostrzegać, że jego życie staje się koszmarem. Czy odważy się na krok, który może zmienić wszystko? W 3847 odcinku "Pierwszej miłości" lojalność Białego zostanie wystawiona na najcięższą próbę.

Biały będzie miał dość pracy u Reterskiego! Czy mąż Melki pozwoli mu odejść?

Remigiusz Reterski od samego początku budzi lęk i respekt. W 3847 odcinku "Pierwszej miłości" po raz kolejny udowodni, że nie ma dla niego żadnych granic. Jego toksyczne zachowanie, pełne manipulacji i intryg, sprawią, że wszyscy wokół niego poczują się jak pionki w grze, której zasady ustala on sam.

Biały, będąc świadkiem kolejnych nieczystych zagrywek Reterskiego w stosunku do Melki, zacznie dostrzegać, że dalsza współpraca z takim człowiekiem może go zniszczyć. Coraz bardziej świadomy tego, że jego szef nie cofnie się przed niczym, Biały w 3847 odcinku "Pierwszej miłości" stanie przed dylematem - czy warto ryzykować swoje życie i spokój psychiczny dla pracy, która niszczy go od środka?

Reterski - mistrz manipulacji, który nie cofnie się przed niczym

W 3847 odcinku "Pierwszej miłości" relacja między Białym a Reterskim osiągnie punkt krytyczny. Biały, z każdą chwilą będzie coraz bardziej zdeterminowany, by uwolnić się spod wpływu swojego szefa. Ukochany Anki nawet zacznie planować swoje odejście, jednak Reterski, jak na prawdziwego manipulatora przystało, nie będzie miał zamiaru pozwolić, by ten tak po prostu odszedł? Jak potoczy się ten wątek? Czy zdaniem męża Melki, Biały wie już zdecydowanie za dużo i nie będzie w stanie uwolnić się od Reterskiego?